»Völliger Fehlschlag«

Trotz des Aufrufs der Opposition, »zu Hause zu bleiben«, herrschte am Freitag in weiten Teilen der Hauptstadt Caracas Normalität Foto: Marco Bello/Reuters

Mit einem »zwölfstündigen Generalstreik« hat die Opposition in Venezuela am Freitag ihre Proteste gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro fortgesetzt. Sprecher des Rechtsbündnisses MUD (Tisch der demokratischen Einheit) hatten ihre Anhänger dazu aufgerufen, zwischen 6 und 18 Uhr zu Hause zu bleiben.

Über die Beteiligung an dem Ausstand gab es im Laufe des Tages gegenteilige Einschätzungen. Während der oppositionelle Abgeordnete Freddy Guevara von einem »Erfolg« sprach, wertete Venezuelas Arbeitsminister Oswaldo Vera den Streikaufruf als »völligen Fehlschlag« der »Putschisten«. Im Gespräch mit dem Rundfunksender Radio del Sur erklärte er, die Lage im Land sei völlig normal. Er zeigte sich zudem überzeugt davon, dass die venezolanische Arbeiterklasse eine Beteiligung der Unternehmer an dem »Streik« verhindern würde. Ernährungsminister Rodolfo Marco Torres sagte im staatlichen Fernsehen VTV, sowohl in den Banken als auch in der Landwirtschaft werde gearbeitet.

Präsident Maduro hatte zuvor mit einer Verstaatlichung von Firmen gedroht, die den Streikaufruf befolgen: »Eine Firma, die stillsteht, ist eine Firma, die vom Volk und der Revolution übernommen wird.« Am Vorabend hatte er zum vierten Mal in diesem Jahr den gesetzlichen Mindestlohn erhöht. Die Bezüge der Beschäftigten sowie die Renten steigen demnach am 1. November um insgesamt 40 Prozent.

Unterdessen vollzogen Vertreter der MUD am Freitag einen erneuten Kurswechsel und kündigten an, am Sonntag nun doch an den vom Vatikan vermittelten Gesprächen mit der Regierung teilzunehmen. Man fordere jedoch nach wie vor, dass das Treffen nicht auf der Isla Margarita, sondern in Caracas stattfinde, erklärte der Exekutivsekretär der Rechtsallianz, Jesús Torrealba. In den vergangenen Tagen hatten führende Regierungsgegner die Vermittler brüskiert, als sie behaupteten, von den geplanten Verhandlungen »aus dem Fernsehen erfahren« zu haben, und einen Boykott ankündigten. (jW)