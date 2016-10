Um die eigene Befreiung

Teilnehmer der Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin (10.1.2010) Foto: Michael Hanschke/dpa-Bildfunk

Am 1. Mai 1916 trat Karl Liebknecht in Berlin als Redner auf einer Antikriegsdemonstration auf. Als er die Beendigung des Krieges forderte und zum Sturz der Regierung aufrief, wurde er verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Im August 1916 verurteilte ihn die kaiserlichen Richter zu einer langjährigen Zuchthausstrafe. Dieses Verdikt wurde in letzter Instanz am 4. November 1916 vom Reichsmilitärgericht bestätigt und damit rechtskräftig. In einem für den Spartakusbund verfassten Flugblatt klagte Rosa Luxemburg die Justizwillkür an.

Liebknecht ist zweimal verurteilt worden, aber damit ist seine Sache noch nicht zu Ende. Jetzt steht noch die dritte Instanz bevor. Das Reichskriegsgericht wird noch sprechen. Und jetzt hat das Volk noch mitzureden.

Erhebt sich die Arbeiterschaft rechtzeitig zu Massenprotesten, zu Demonstrationen, zu Massenstreiks, die der Säbeldiktatur am besten die Bedeutung und die Macht der Proletarier fühlbar machen, dann kann unter ihrem Druck das bisherige Urteil gegen Liebknecht kassiert, sein Prozess von neuem angeordnet werden, und dann können sich die Kerkertore Liebknechts öffnen. Nur der Druck des Massenprotestes und die Angst vor noch weiterer Aufregung im Lande und im Schützengraben können die Schergen zwingen, das verhasste Opfer loszulassen. Bleibt aber die Arbeiterschaft still und ruhig, erhebt sie nicht ihre laute Stimme gegen das Schandurteil, dann wird das Reichskriegsgericht nicht über Liebknecht allein das Urteil sprechen, sondern über die nächste Zukunft der Arbeiterklasse in Deutschland. Dann zeigt die deutsche Proletariermasse, dass sie sich alles gefallen, alles bieten lässt. Und sie wird darnach behandelt werden während des Krieges sowie auch nach dem Kriege. Und hat sie ihre Rolle des Kanonenfutters bis zum Schluss brav gespielt, dann darf sie nachher als Packesel sämtliche Kosten und Lasten des Krieges schleppen und obendrein noch die Fußtritte der Reaktion einheimsen.

Wenn also die Arbeiter sich jetzt zum Protest gegen den Justizmord an Liebknecht erheben, so tun sie es nicht für Liebknecht. Nicht um seine Person handelt es sich. Sein Name ist bloß zum Symbol der Arbeitersache und der Treue gegenüber dem internationalen Sozialismus geworden.

Es handelt sich um die eigene Haut der Arbeiter. (...)

Vom Reichstag und seinem Geschwätz ist für den Frieden und die Linderung der Not der Proletariermassen nichts zu erhoffen. Nach der bisherigen Haltung des Reichstags, namentlich nachdem er sich durch die Auslieferung Liebknechts und der eigenen Immunität prostituiert hat, gibt die Regierung auf diese Bedientenkörperschaft gar nichts mehr, sie betrachtet sie nur noch als Kreditbewilligungsmaschine und braucht sie nur von Zeit zu Zeit als Werkzeug, wenn die patriotische Hetze wieder etwas aufgefrischt werden muss.

Jetzt kann die Arbeiterschaft nur noch von sich selbst etwas erwarten, von der eigenen Massenaktion, vom kräftigen Protest, vom wiederholten Massenstreik, in denen sie ihre wahre Macht entfaltet. Wie in Liebknecht die sich gegen den Völkermord aufbäumende deutsche Arbeiterklasse durch das Schandurteil getroffen werden sollte, so wird im Protest gegen das Urteil, im Kampf für Liebknechts Befreiung die eigene Sache und die eigene Ehre der deutschen Arbeiterklasse verteidigt.

Der Protest gegen die Verurteilung Liebknechts ist ein Protest gegen den Krieg, den Belagerungszustand, den Massenhunger. Der Kampf um Liebknecht ist Kampf um Frieden, internationale Völkerverbrüderung, sozialistische Befreiung.

Sich zu dieser Aktion aufzuraffen ist jetzt verdammte Pflicht und Schuldigkeit jedes Proletariers und jeder Proletarierfrau in Deutschland. Es ist auch schon die allerhöchste Zeit. Wer sich jetzt in der zwölften Stunde nicht aufrafft, nach fast zweieinhalb Jahren des Mordens, nach diesem Elend, nach den immer zunehmenden Verhaftungen, von dem ist nicht viel zu erhoffen, der darf aber auch von der Zukunft für sich nicht viel erhoffen. (...)

Sollten uns da welche Opfer schrecken, die aus Demonstrationen, aus politischen Massenstreiks erwachsen können? Etwa Verlust der »Brotstelle« oder Schützengraben oder Gefängnis? Liebknecht hat nicht Schützengraben, nicht Gefängnis und auch nicht Zuchthaus gescheut! Die Hunderte anderer Genossen in Stuttgart, in Ulm, in Leipzig, in Berlin, in Braunschweig, die monatelang hinter Gefängnisgittern sitzen und auf allerlei Anklagen wegen »Landesverrats« warten, haben auch kein Opfer gescheut. (...)

Soll die ganze fünfzigjährige Arbeit der Sozialdemokratie, soll das Vermächtnis Lassalles, Bebels und des alten Liebknecht nicht umsonst gewesen, soll das Evangelium des völkerbefreienden Sozialismus kein toter Buchstabe für den deutschen Arbeiter sein, dann genug der stillen Ergebung in die Schrecken des Völkermordes, in die Verbrechen der Militärdiktatur! Dann heraus zum Massenprotest, heraus zum Kampf um die eigene Befreiung, um Liebknechts Befreiung, mit Liebknechts Ruf auf den Lippen:

Nieder mit dem Krieg!Nieder mit der Regierung!