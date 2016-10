Foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Von Anton Tschechow stammt das Wort, wenn im ersten Akt eines Stücks ein Gewehr an der Wand hänge, müsse im vierten Akt auch daraus geschossen werden. Der Autor meinte damit, die Ausstattung einer Bühne müsse sich auf das Notwendige beschränken. Mit dem, was die Verteidigungsminister der NATO auf ihrem gestern zu Ende gegangenen Treffen in Brüssel beschlossen haben, hat das soviel zu tun, dass sich das Militärbündnis mit den Beschlüssen zusätzliche Fähigkeiten verschafft. Fähigkeiten sind das, was in der Sicherheitspolitik in erster Linie analysiert wird – denn Absichten können sich sehr schnell ändern, wenn die Fähigkeiten vorhanden sind. Umgekehrt nicht.

Insofern ist es nicht entscheidend, dass jeweils tausend zusätzliche NATO-Soldaten in Polen, Estland, Lettland und Litauen, für sich genommen, im Fall eines eventuellen Krieges um die Region diesen nicht entscheiden würden. Wenn die NATO erklärt, sie wolle damit ein symbolisches Zeichen setzen, ist das konkret nicht gelogen. Sie kompensiert damit den Umstand, dass sie sich mit ihrer Erweiterung um das Baltikum drei Länder angelacht hat, die militärisch gar nicht zu verteidigen wären, wenn es darauf ankäme. Zwar sind es von der estnisch-russischen Grenze nur 200 Kilometer bis St. Petersburg, aber genauso, wie von einem estnischen Stützpunkt aus startende NATO-Flugzeuge die Vorwarnzeit auf wenige Minuten verkürzen würden, wären diese estnischen Stützpunkte natürlich auch ein von Russland aus in Minuten zu erreichendes und auszuschaltendes Ziel. Ein Nullsummenspiel also, nur mit dem erhöhten Risiko folgenschwerer Missverständnisse.

Deshalb wird umgekehrt ein Schuh daraus. Gerade weil der operative militärische Wert des Baltikums von Anfang an zweifelhaft war, tritt hervor, worin das geostrategische Interesse des Westens besteht: Es geht darum, Russland jene strategische Tiefe zu verweigern, die das westliche Militärbündnis selbst in immer extremerer Weise für sich beansprucht. Da wird eine eigene NATO-Schwarzmeerflotte gegründet, bemannt nicht von der bekannten Seemacht Rumänien, sondern bestehend aus Schiffen aus den USA, Großbritannien, Polen und BRD. Ihr Zweck ist ein einziger: Zu verhindern, dass dieses Meer ein »russischer Binnensee« werde, dass also Russland hier Macht bis an die Grenzen der NATO projiziert und nicht umgekehrt. Die Kontrolle über die türkischen Meerengen reicht der NATO schon nicht mehr, die Einschnürung soll immer enger werden.

In dieses Bild passt die Hysterie, die westliche Medien um den angefragten Tankstopp einer russischen Flugzeugträgergruppe im spanischen Ceuta am Westausgang des Mittelmeers entfacht haben. Das soll nämlich ein »Mare nostrum« der NATO sein und bleiben. Die russische Anfrage war daher keine, in der es um den Treibstoff ging. Sie war eine diplomatische, was der Begriff der »internationalen Gewässer« noch wert ist. Die Antwort: wenig.