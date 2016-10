Massengrab Mittelmeer

Am 21. Oktober hat ein Schiff der libyschen Küstenwache ein Flüchtlingsboot gerammt. Mindestens vier Menschen ertranken, 20 werden vermisst Foto: Christian-Ditsch.de

Noch nie zuvor starben so viele Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer nach Europa wie in diesem Jahr. Das geht aus den Zahlen und Fakten hervor, die das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, am Dienstag durch seinen Pressesprecher William Spindler mitteilte. Bis zu diesem Tag seien mindestens 3.740 Menschenleben zu beklagen. Das sind fast schon so viel wie im gesamten Vorjahr, als 3.777 Menschen auf See starben.

Spindler hob in seiner Pressekonferenz hervor, dass die steigende Zahl von Toten trotz eines starken Rückgangs der nach Europa Geflüchteten zu verzeichnen sei. 2015 seien etwas mehr als eine Million Menschen über das Mittelmeer gekommen, im laufenden Jahr jedoch bisher nur 327.800. Ursache dafür ist in erster Linie die fast vollständige Schließung des Fluchtwegs über die Türkei. Während es im Vorjahr einen Toten auf 269 über das Meer Ankommende gegeben habe, sei 2016 die Wahrscheinlichkeit, die Überfahrt nicht zu überleben, auf 1 zu 88 gestiegen. Besonders groß sei die Gefahr auf dem Fluchtweg von Libyen nach Italien: Auf 47 Flüchtlinge komme ein Toter.

Die Gründe, die Spindler für diese Entwicklung nannte, stellen eine Anklage gegen die Abschottungspolitik der Europäischen Union dar, ohne dass der UNHCR-Sprecher die EU beim Namen nannte: Die Hälfte der Flüchtlinge kam aufgrund der weitgehenden Schließung des östlichen Mittelmeers über die sehr viel gefährlicheren Seewege von der libyschen oder auch von der ägyptischen Küste. Die Menschenschmuggler verwenden zunehmend Schlauchboote und andere instabile Fahrzeuge, die der Überfahrt nicht gewachsen sind. Viele Boote sind stark überfüllt. Beides ist Ergebnis der EU-Militärmission »Operation Sophia«, die darauf abzielt, möglichst viele fluchttaugliche Schiffe zu zerstören.

Indessen hat in dieser Woche planmäßig ein Ausbildungsprogramm für Angehörige der libyschen Marine und Küstenwacht begonnen, wie die EU-Außenpolitikchefin Federica Mogherini am Donnerstag in Brüssel bekanntgab. Die ersten 78 Kandidaten nehmen an einem dreimonatigen Lehrgang auf zwei Schiffen der »Operation Sophia« teil. Zu den Ausbildern gehört auch ein deutsches Team. Die Libyer wurden von der international anerkannten, aber im Land kaum respektierten »Einheitsregierung« in Tripolis ausgewählt und anschließend einer mehrwöchigen Sicherheitsüberprüfung durch EU-Personal unterzogen. Angeblich hofft die Union, auf diese Weise die Infiltration von »Dschihadisten« und Kriminellen verhindern zu können.

Insgesamt sollen rund 1.000 Libyer an diesem Programm teilnehmen. In späteren Phasen soll die Ausbildung an Land in Libyen oder in einem EU-Staat fortgesetzt und danach auf libyschen Schiffen abgeschlossen werden. Auf diesem Weg strebt Brüssel an, auch in libyschen Hoheitsgewässern aktiv werden zu können, was die Regierung in Tripolis ihr bisher verweigert.

Am vorigen Freitag war ein Schiff der libyschen Küstenwache gegen eine Rettungsaktion der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch aktiv geworden, als diese begonnen hatte, ungefähr 150 Flüchtlinge aus einem völlig überfüllten Schlauchboot zu bergen. Ein Schlauch platzte, als das libysche Schiff das Boot rammte, so dass alle Insassen ins Wasser fielen. Das Sea-Watch-Team nahm 120 Menschen an Boot und zog vier Tote aus dem Wasser. Die Hilfsorganisation nimmt an, dass mindestens 20 Flüchtlinge ertrunken sind. Sie fordert deshalb die Aussetzung des Ausbildungsprogramms, solange nicht sichergestellt ist, dass die libysche Küstenwache die Menschenrechte achtet. Eine nicht näher bezeichnete Regierungsquelle in Rom reagierte darauf mit dem Spruch, dass gerade dieser Vorfall die dringende Notwendigkeit der Lehrgänge bewiesen habe.

Das Marinekommando in Tripolis bestätigte zunächst den Einsatz eines ihrer Schiffe und bestritt lediglich den Ablauf der Ereignisse. Am Dienstag leugnete ein Marinesprecher jedoch, dass ihre Küstenwache überhaupt an dem Zwischenfall beteiligt war.