Heikle Themen für Zschäpe

Nur zu gut geschützt für einen NSU-Anschlag? - Davidsterne am Eingangstor zur Synagoge an der Rykestraße. Foto: Paul Zinken/dpa

Beate Zschäpe hat am Mittwoch im Münchner NSU-Prozess eine Erklärung verlesen lassen, in der sie bestritt, im Mai 2000 zu Anschlagsvorbereitungen nach Berlin gereist zu sein. Auf Fragen zum »Fall Peggy« wollte sie dagegen noch nicht antworten, kündigte aber dazu eine schriftliche Stellungnahme an, die wie gewohnt einer ihrer Anwälte verlesen soll. Bereits am 13. Oktober war bekanntgeworden, dass DNA-Spuren ihres Komplizen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der getöteten Schülerin festgestellt worden waren. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa fragte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl die Hauptangeklagte Zschäpe am Mittwoch, ob sie über Informationen zu Peggy verfüge, die sie nicht aus den Medien habe. Das Oberlandesgericht München kann zwar im seit 2013 laufenden Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) nicht über neue, zusätzliche Anklagepunkte verhandeln. Nebenklageanwalt Mehmet Daimagüler hält die Frage aber »zur Komplettierung des Gesamtbildes« für wichtig, wie er unlängst dem Münchner Merkur sagte – um herauszufinden, wie die Hauptangeklagte »als Mensch in diesem Zusammenhang positioniert ist«.

Zschäpe hatte sich im Dezember 2015 erstmals zu ihrem Zusammenleben mit den Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund geäußert und sich als unglückliche, abhängige Frau dargestellt. Die ihr vorgeworfene Mittäterschaft als gleichberechtigte Planerin bei zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und mehreren Banküberfällen bestreitet sie bis heute. Einmal sei sie sehr »enttäuscht« gewesen, weil sie schon wieder getötet hatten – sie habe es von ihnen immer erst im Nachhinein erfahren. Opferangehörige und Prozessbeobachter beurteilten diese Aussage fast unisono als unglaubwürdig.

Das Gericht will nun Berichten über kinderpornographische Bilder auf einer Festplatte nachgehen, die im November 2011 im Brandschutt der letzten Wohnung des untergetauchten Trios in Zwickau gefunden wurde. Götzl will von Zschäpe wissen, wer diesen Computer nutzte, ob sich darauf Bilder von Kindern und Jugendlichen befanden und was sie gegebenenfalls über diese Bilder wisse. Daimagüler beantragte außerdem, die Akten zum Fall Peggy vollständig den NSU-Verfahrensakten beizuziehen und Einsicht zu gewähren. Zur Begründung sagte er, auf einem Computer der mutmaßlichen NSU-Terroristen habe sich eine große Anzahl pornographischer Bilder befunden, darunter Dateien, »die zumindest den Verdacht nahelegen, einen sexuellen Missbrauch von Kindern darzustellen«.

Für das Urteil im aktuellen Prozess könnte aber bedeutender sein, was ein ehemaliger Polizist über seine Beobachtungen am 7. Mai 2000 in der Nähe der Synagoge im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zu berichten hatte. Der heute 66jährige hatte damals eine Frau mit dem Aussehen von Zschäpe und mindestens zwei weitere Personen gesehen, die sich mit Kartenmaterial beschäftigten. Nebenklageanwalt Yavuz Narin hatte die Ladung des Mannes beantragt, was er mit dem Verdacht begründete, Zschäpe und Mundlos könnten damals ein Anschlagsziel für den NSU ausgespäht haben.

Der ehemalige Wachpolizist war am Mittwoch als Zeuge geladen und berichtete, ihm seien damals drei Personen in einem Café aufgefallen: eine junge, attraktive Frau mit zwei jungen Männern. Kurz darauf habe er die Frau auf einem Fahndungsfoto im Fernsehen wiedererkannt. Auf Fahndungsfotos, die ihm vorgelegt wurden, erkannte er damals Zschäpe und Mundlos wieder. Die Hauptangeklagte erklärte dazu am Mittwoch laut dpa, sie kenne »keine Synagoge in Berlin«. Sie sei zwar in etwa um diese Zeit in Berlin gewesen, aber nur, um mal aus Chemnitz herauszukommen.