Liebes Sportsystem, hast du noch eine Kerze übrig? Foto: Oliver Berg dpa/lnw

Wasserball ist eine Randsportart am Rande des Randes. Hagen Stamm, so etwas wie die Personifizierung dieser Disziplin hierzulande, und Präsident von Spandau 04, sagt, im deutschen Sportsystem, sei es üblich, dass man für die Sportarten, die in der Sonne stehen, noch zusätzlich eine Lampe aufstellt. Für die im Schatten dagegen, habe man oft nicht mal eine Kerze übrig.

Der 56jährige einstige Weltklasse-Center, der mit dem bundesdeutschen Nationalteam mehrfach Europameister, WM- und Olympiadritter und mit Spandau 04 viermal Meister-Europacup-Gewinner war, muss es wissen. Er kennt den Wasserball von innen und außen, von oben und unten, von allen Ebenen. Nach seiner Aktivenzeit war er ab Mitte der 90er Präsident bei Spandau 04, von 2000 bis 2012 Bundestrainer und 2004 in Athen – quasi das letzte wirkliche Hoch der DSV-Auswahl – Olympia-Fünfter.

Seit mehreen Jahrzehnten kämpft Stamm engagiert, kreativ, unermüdlich, ja besessen für seinen Sport. 2016 hat Wasserball hierzulande ein ziemlich besch...eidenes Jahr hinter sich, ohne international vorzeigbares Ergebnis, vor allem ohne Olympia-Teilnahme in Rio de Janeiro. Das hat dazu geführt, dass die Sportart in den Medien so gut wie gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und so wissen nur Insider, dass die Wasserfreunde zum 35. Mal seit 1979 Meister wurden, zudem Pokalsieger und Supercup-Gewinner. National blieb man ohne Niederlage, eine sogenannte Clean season. International freilich gelang in der Champions-League-Vorrunde in zehn Partien (bei allerdings fünf Remis) kein Sieg. »Dennoch: wir konnten gegen Topteams zeigen, dass der deutsche Wasserball nicht so schlecht ist«, sagt Stamm.

Am Samstag startete die neue Saison 2016/17 der Deutschen Wasserballiga, die das in zwei Achter-Gruppen (A und B) geteilte nationale Oberhaus bildet: Spandau 04 empfing den OSC Potsdam, der nach der Vorsaison aus der B-Gruppe in die Top acht zurückkehrte. Die Rollen waren klar verteilt, und sie wurden auch drehbuchgerecht gespielt: Nach dem ersten der vier Acht-Minuten-Abschnitte stand es 7:0 für die Hauptstädter, zur Halbzeit 13:2. Danach begnügten sich die Gastgeber mit einem Anwesenheitsnachweis und ermöglichten den Rand-Berlinern ein wenig Ergebniskosmetik.

Spandau 04 geht laut Stamm in derselben Rolle ins neue Spieljahr wie seit mehr als 30 Jahren. »Wir sind die Lokomotive für den deutschen Wasserball, haben immer die Fahne hochgehalten. Vereinsegoismus ist uns fremd. Lieber hätte ich mit Spandau in der Vorsaison ein, zwei Spiele mehr verloren, wenn wir dafür die Rio-Teilnahme hätten eintauschen können.« Spandaus Jahresetat von rund einer halben Million Euro liegt nach Stamms Aussage klar unter dem von Erzrivale Waspo Hannover, der die Berliner nach dem inzwischen lange zurückliegenden Einmalerfolg (1993) mal wieder vom Meisterthron stürzen will. Noch krasser ist die Situation international. »Wir zählen da zum Armenhaus in unserer Sportart«, meint Stamm. Pro Recco Genua verfügt mit seinem Starensemble über vier Millionen Euro pro Saison, die meisten anderen Rivalen aus der Champions League mit einer Million immer noch über das Doppelte der Spandauer Rücklagen.