Nachschlag: Auf Sand gebaut

ARD-Doku »Das Märchen vom sauberen Auto«: Abgasmessung in Kalifornien – im Alltagsbetrieb, nicht wie in Deutschland im Labor Foto: SWR

Abgasskandal bei VW, Krise der Deutschen Bank: Die Wirtschaft der BRD, so arrogant und selbstzufrieden ihre Vertreter sich auch geben, scheint vielfach auf Sand gebaut. Beispiel Autoindustrie: Sie setzt auf eine Technologie – Benzin- und Dieselmotoren –, die sehr bald vom Markt gefegt werden könnte. China (wo jetzt der frühere Chef der BMW-Entwicklung von E-Mobilen arbeitet) und Kalifornien zeigen, dass Elektroautos sich wie die digitale Fotografie auswirken könnten. Kodak stellte 2007 die jüngste Generation des analogen Films vor und war wenig später pleite. VW, Daimler und Co. scheinen nicht im Traum daran zu denken, dass ihre Produkte von einem Tag auf den anderen nicht mehr gefragt sein könnten. Große Sorge also in der ARD um den Fortbestand der Konzerne – statt den Autowahnsinn und die mit ihm verbundene Industrie selbst in Frage zu stellen. Das wäre angesichts der bereits durch sie angerichteten Umweltzerstörung nötig. (jt)