Am besten alle befragen

Wachsende Gegenerschaft: Widerstand gegen CETA und TTIP auf ­Demonstration am 20. September in Brüssel Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Peter Mertens ist erleichtert: »Wir können froh sein, dass das Regionalparlament der Wallonie die Notbremse gezogen hat, und nun zumindest eine demokratische Debatte über CETA möglich ist«, sagt der Vorsitzende der Partei der Arbeit (PVDA), in einem Interview mit der Parteizeitung Solidair. Die belgischen Marxisten stärken den linken Sozialdemokraten in der Wallonie den Rücken, die dem Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada (Comprehensive Economic Trade Agreement; CETA) ihre Zustimmung verweigern. Damit kann Belgien den Vertrag laut Verfassung nicht unterzeichnen, wie Premierminister Charles Michel am Montag zähneknirschend klarmachte.

Brüssel folgt Wallonie

Das Veto der Wallonie – und jetzt auch der Gemeinde Brüssel – teilt Belgien in zwei Lager. Die Wallonen zeigen sich überwiegend solidarisch mit der Entscheidung der Regionalregierungen, die Flamen sind erbost. »In Flandern heißt es jetzt fluchen in der Kirche«, bemühte Kathleen Van Brempt am Montag bei Radio 1 ein flämisches Sprichwort. Die EU-Parlamentsabgeordnete der Sozialdemokraten der Region sieht keinen Grund nach sechs Jahren Verhandlungen zwischen der EU und Kanada, die Dinge übers Knie zu brechen. »Auf ein paar Wochen kommt es jetzt auch nicht mehr an«, zeigt sie Verständnis für die etwas radikalere wallonische Schwesterpartei.

Das sehen bei weitem nicht alle in der nördlichen Region Belgiens so. Der Bürgermeister von Antwerpen und Führer der flämischen Nationalisten Bart De Wever will jedenfalls keine Rücksicht auf die Sorgen der französischsprachigen Mitbürger nehmen. »Wenn sie absolut nicht am freien Welthandel teilnehmen wollen, dann ist es ihr gutes Recht«, sagte er bei belgischen Sender Radio 1. Dann müsse CETA eben ohne die Wallonen durchgesetzt werden. »Das ist eine besonders schlechte Idee«, widerspricht Van Brempt.

Wie eine solche radikale Lösung im wirtschaftlich eng miteinander verwobenen Belgien konkret aussehen soll, erklärte De Wever nicht. Eine Zoll- und Handelsgrenze quer durchs Land ist schwer vorstellbar und würde wohl am Ende auf die komplette staatliche Trennung hinauslaufen. Ein Gedanke, der flämischen Nationalisten nicht vollkommen unsympathisch ist. Sie empfinden die Wallonie schon lange als Klotz am Bein.

Wirtschaftlich abgehängt

Der Grund für die unterschiedliche Sichtweise auf das Abkommen ist in der sozialen Lage in den Regionen zu sehen. Platt gesagt, Flandern ist reich, die Wallonie ist arm. Seitdem dort der Kohlebergbau eingestellt wurde und mit ihm auch eine großer Teil der Schwerindustrie verschwand, leidet die Region unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Der vielgepriesene Strukturwandel lässt bis heute auf sich warten. In den letzten Wochen haben mit dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar und der niederländischen Bank ING zwei weltweit tätige Unternehmen angekündigt, in der Wallonie Tausende Arbeitsplätze zu vernichten.

Die Leute in Namur, Charleroi und Lüttich sind deshalb im Moment nicht gut auf den »freien Weltmarkt« zu sprechen. Sie fürchten, dass CETA, und vor allem auch das noch ausstehende Abkommen zwischen der EU und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership; TTIP), alles noch schlimmer machen. Die Blockade der Regionalregierung richtet sich damit auch gegen die undemokratischen Strukturen der EU, deren Abgesandte solche wichtigen Verträge in Hinterzimmern austüfteln. Vorbei an der Bevölkerung.

Die Flamen sehen CETA positiver. Das ist verständlich, denn die Region lebt ganz gut vom und mit dem internationalen Handel. Was den Umschlag angeht, ist Antwerpen nach Rotterdam der zweitgrößte Hafen in Europa. Das war nicht immer so. Nach dem Zweiten Weltkrieg schleppte der Industriestandort Wallonie das Agrarland Flandern mit durch. Erst mit dem Zechensterben, das in den 1970ern begann, änderten sich die Vorzeichen.

Den Wallonen schlägt nun die Wut der politischen Kaste in der EU entgegen. »Die Ablehnung von regionalen und nationalen, demokratischen Prozessen ist in Europa enorm«, beklagt dann auch Mertens. Schon bei Griechenland habe man gesehen, dass einem Mitgliedsstaat jede Mitbestimmung über sein wirtschaftliches Schicksal abgesprochen wurde. »Nun wollen sie dasselbe mit der Wallonie machen.« Angeblich haben Studien ergeben, dass allein CETA mindestens 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen werde, so die Befürworter. Doch der PVDA-Vorsitzende verweist auf das Freihandelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko und den USA. Das Resultat dort: »Schließungen, Umstrukturierungen, niedrigere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen.«

Die Regionalregierung in Namur steht nach Ansicht der Marxisten zu Unrecht am Pranger. Es habe in Deutschland große Demonstrationen gegen CETA und TTIP gegeben, in Frankreich würden sich viele gesellschaftliche Gruppen gegen die undurchsichtigen Handelsverträge engagieren. Drei Millionen Einwohner der EU hätten bislang eine entsprechende Petition unterschrieben. »Organisiert ein EU-Referendum und ihr werdet sehen, dass die Wallonen nicht alleine stehen«, so Mertens.