Hoffnung auf Veränderung

Vereint für Demokratie: Knesset-Abgeordnete der Gemeinsamen Liste besuchen den Felsendom in Jerusalem (28.7.2015) Foto: Ammar Awad/Reuters

Die Nachrichten aus Israel sind zugleich erschreckend und hoffnungsvoll. Auf der einen Seite geht der israelische Staat brutal gegen den palästinensischen Widerstand vor, baut die Siedlungen in den besetzten Gebieten aus, rüstet – auch mit deutschen Waffen – auf. Auf der anderen Seite gibt es eine neue politische Kraft, die die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des jahrzehntelangen Konflikts in sich trägt. Die Hoffnung heißt Gemeinsame Liste. Sie trat zum ersten Mal bei den Parlamentswahlen im März 2015 an. Und obwohl der Likud, die ultrarechte Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, diese gewann, errang das ethnisch gemischte Bündnis 13 von 120 Mandaten in der Knesset und stellt damit die drittgrößte Fraktion.

Die Gemeinsame Liste gründete sich mit dem Ziel, die arabisch-palästinensische Minderheit in Israel zu repräsentieren und ein Ende der Besatzung zu fordern. In dem Bündnis sind neben arabischen Kräften – der sozialdemokratischen Balad, der Islamischen Bewegung und der liberalen Ta’al – auch fortschrittliche jüdische Kräfte der von der Kommunistischen Partei Israels mitgegründeten Chadasch (Demokratische Front für Frieden und Gleichberechtigung) vertreten. Die Fraktion ist daher nicht nur die Stimme der Palästinenser in der Knesset, sondern auch die anderer Minderheiten. Das Bündnis richtet sich in seinem Programm entschieden gegen Armut und soziale Ausgrenzung. So soll der Mindestlohn auf mindestens 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens angehoben werden. Auf diesem Feld konnte die Fraktion erste Erfolge erringen. Im Ende 2015 beschlossenen Staatshaushalt ist unter anderem vorgesehen, in den nächsten vier Jahren 15 Milliarden Schekel (rund 3,6 Milliarden Euro) für die Unterstützung von Minderheiten auszugeben.

Obwohl oder weil die Gemeinsame Liste einen wichtigen Teil der israelischen Gesellschaft repräsentiert – knapp 90 Prozent der arabischen Israelis stimmten für sie – und die drittstärkste Kraft in der Knesset ist, sieht sie sich immer wieder Angriffen und Diffamierungen ausgesetzt. Wegen Fehlern bei der Wahlkampffinanzierung muss sie 1.231.000 Schekel (rund 294.000 Euro) Strafe zahlen. Dass der Rechnungshof in seinem Bericht vom 18. Oktober auch bei anderen Parteien, etwa dem regierenden Likud, Missstände offenlegte, spielte dabei für die Medien keine Rolle, sie prangerten vor allem die Gemeinsame Liste an. Einen weiteren Anlass dafür lieferte die Polizei, die im September bei Balad eine Razzia durchführte. Mitten in der Nacht wurden zahlreiche Mitglieder und Funktionsträger verhaftet. Teilweise wurden sie tagelang festgehalten und verhört. Obwohl es in der Vergangenheit auch gegen andere Parteien schwere Vorwürfe gab, wurden diese nicht derart delegitimiert und deren Politiker nicht auf eine solche Weise kriminalisiert.

Der regierenden Rechten ist die Gemeinsame Liste ein Dorn im Auge. Beispielsweise nahmen deren Abgeordnete nicht an der Beerdigung des ehemaligen Staatspräsidenten Schimon Peres am 30. September in Jerusalem teil, weil »dessen Geschichte eine der Verletzungen der Rechte der Palästinenser ist«, wie Yousef Jabareen von Chadasch erklärte. Peres habe zudem die Atombombe in den Nahen Osten gebracht. Der israelische Verteidigungsminister und Rechtsaußen-Politiker Avigdor Lieberman forderte daraufhin, die Auftritte der Abgeordneten der Gemeinsamen Liste in der Knesset zu boykottieren. Deren Vorsitzender, Ayman Odeh, wies die Angriffe zurück und erklärte, alle Versuche, das Bündnis zu schwächen, machten dieses stärker.

In dem Zusammenschluss arbeiten Islamisten und Feministen zusammen. Dass Frauen als Kandidatinnen antreten, war zwar für die konservative Islamische Bewegung ungewohnt. Das Thema Gleichberechtigung ist jedoch fest im Programm verankert. Das Bündnis unterstützte unlängst die Initiative der Aktivistinnen, die Anfang Oktober versucht hatten, mit ihrem Schiff die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Auch der Anfang des Monats von Frauenorganisationen initiierte »Marsch für Frieden« fand die ausdrückliche Unterstützung der Gemeinsamen Liste, deren Vertreter sich an der Aktion beteiligten. Gleichzeitig sind offenbar die Positionen in bezug auf zwischenmenschliche Sexualität noch zu unterschiedlich, um mit einer Stimme zu sprechen.

In der vergangenen Woche war eine Delegation der Gemeinsamen Liste auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Bei einem Empfang am Mittwoch erklärte der Chadasch-Vorsitzende Odeh: »Wir sind stolz darauf, unsere ideologischen Differenzen überwunden zu haben, um zusammenarbeiten zu können«. Masud Ghnaim, Frak­tionsvorsitzender der Gemeinsamen Liste, stellte klar: »Die These, dass die Araber sich geeinigt haben, sich nicht zu einigen, haben wir widerlegt«. Und die langjährige feministische Aktivistin und Chadasch-Mitglied Nabila Espanioly sagte an die Zuhörer gerichtet: »Schuld lähmt. Verantwortung setzt in Bewegung. Unsere Botschaft ist heute, dass wir mehr Verantwortung in Israel verlangen, weil wir ein gerechteres Leben für alle möchten.«