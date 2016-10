Erheben ihre Stimmen: Geflüchtete bei einer Demonstration in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa-Bildfunk

Geflüchtete und Migranten haben ihre eigenen Stimmen. Sie müssen nur zu Wort kommen können. Deswegen brauchen sie auch niemanden, der ihnen »eine Stimme gibt« – und damit auch wieder entziehen kann. Gegen diese entmündigende Haltung richten sich Sendungen wie die »Refugee Voices Show« (Di., 14 Uhr, FSK) oder die »Common Voices Show« (Do., 17 Uhr, Corax). Großartig, dass es die in diesen postfaktischen Zeiten gibt!

Beim letzten »EBU Tuesday« (Di., 20 Uhr, Radio Revolten Radio) geht heute der schottische Mark Vernon mit seiner Performance an den Start. Vernon ist auch einer von verschiedenen Autoren, die in der Überblick gebenden »All Stars«-Sendung des Festivals »Radio Revolten: Halle (Saale)« (Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) zu hören sind. Morgen präsentiert Udo Noll die Arbeiten des Workshops »Field Radio – Das Smartphone wird zum mobilen Radio Studio« (Mi., 18 Uhr, Radio Revolten Radio), der sich der neuen digitalen Hörfunk-Infrastruktur und ihren Möglichkeiten widmet. Auch hinsichtlich der Form, wie man eine Geschichte erzählen kann, gibt es viele verschiedene Optionen. Das hat Raymond Queneau mit seinen »Stilübungen« gezeigt, einer praktischen literarischen Versuchsreihe, in der aus unterschiedlichen Perspektiven und Haltungen dasselbe Szenario wiedergegeben wird. Anlässlich seines 40. Todestages wird eine Hörspielfassung aus dem Jahr 1961 gesendet (SWF 1961; Mi., 21.30 Uhr, DKultur). Ein Feature zu Queneaus Arbeit läuft schon in der Nacht vorher. Annette Kührmeyer beschäftigt sich in »Zazie und der lange Kerl im Autobus S.« (SR 1992; Mi., 0 Uhr, DKultur) vor allem mit dem Problem der Übertragbarkeit in andere Sprachen.

Die deutsche Sprache erlebt in letzter Zeit eine Wiederauferstehung längst vergessen geglaubter Begriffe.»Umvolkung« ist da nur eines von vielen Beispielen. Dass der Rechtsruck so vieler Zungen aber nicht überraschend kommt, zeigt etwa der schon seit vielen Jahren wieder alltagstaugliche Begriff »asozial«. Dessen Hintergründe erfährt man in der Sendung »Vom Sozialschmarotzer zum Gossenboss – ›Asozialität‹ als Konstrukt, Verfolgungsgrund und Hype« (Teil 1/1 Mi., 20 Uhr und Teil 2/2 Do., 14 Uhr, FSK).

Mit der benachteiligten Situation schwerbehinderter Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt setzt sich dann Charly Kowalczyk im neuen »ARD-Radiofeature« mit dem Titel »Schwer behindert – Ein Feature über hochqualifizierte Menschen« (SR 2016; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Ein Feature zum 30. Jahrestag des Sandoz-Chemieunglück von Schweizerhalle am 1.11. bringt Lukas Holliger mit »Falscher Alarm« (SRF 2016; Ursendung Teil 1/2 Fr., 20 Uhr, SRF 1 und Teil 2/2 So., 17 Uhr, SRF 2 Kultur)

Valeska Gerts Tanzfiguren setzt Wolfgang Müller mit dem Hörstück »Intervallum« (BR 2016; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2) ein Denkmal. Eine weitere hörenswerte Hommage stellt Lutz Volkes »Das Leben – ein Zwiespalt – Eine Lange Nacht über Peter Weiss« (Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF) dar. Dem Mord an einem Salzburger Obdachlosen geht Ernst Weber im Feature »Der Tod des Professors« (ORF 2016; Ursendung Sa., 9 Uhr, ORF Ö1) nach.

Der renommierte Hörspielmacher Alfred Behrens legt seine »Audiobiographie« (MDR 2016; So., 18 Uhr, MDR Kultur) vor. »Zeit der Kannibalen«-Autor Stefan Weigl erlaubt einen Blick in seine Finanzen: »STRIPPED – Ein Leben in Kontoauszügen« (WDR 2004; So., 21 Uhr, NDR Info). Und in »recyclingexperimental« (Mo., 20 Uhr, FSK) geht es um »Anarchismus und dessen Aktualität«.