AT&T muss hohe Hürden nehmen

Nach der Ankündigung des Kaufs des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekommunikationsriesen AT&T mehren sich Forderungen aus der US-Politik nach einer strengen wettbewerbsrechtlichen Überprüfung des über 100 Milliarden Dollar schweren Deals.

So sieht Alan Franken (Demokratische Partei) Warnsignale angesichts der Konzentrationsprozesse. »Ich stehe riesigen Medienfusionen skeptisch gegenüber, weil sie zu höheren Kosten, weniger Auswahl und sogar schlechterem Service für die Verbraucher führen können«, erklärte der Senator aus Minnesota am Wochenende. Timothy Kaine, der im Aufgebot der Bewerberin Hillary Clinton für die Demokratische Partei das Amt des Vizepräsidenten anstrebt, sagte am Sonntag im Sender NBC, er teile die Sorgen und Fragen des Senators.

Schon zuvor hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump angekündigt, er werde im Fall eines Wahlsiegs versuchen, die Übernahme zu verhindern. Die Medien würden schon heute »von zu wenigen kontrolliert«, sagte Trump.

AT&T gab die Übernahme von Time Warner unter anderem mit dem Bezahlsender HBO und dem Hollywood-Studio Warner Bros. am Samstag bekannt. Der Kaufpreis liegt bei 85,4 Milliarden Dollar (78 Milliarden Euro). Mit der Übernahme von Schulden erreicht die Summe 108,7 Milliarden Dollar. AT&T will mehr eigene Inhalte für seine Netze – auch angesichts der immer stärkeren Konkurrenz von Online-Diensten. Der Konzern rechnet selbst mit einer langwierigen Wettbewerbsprüfung und plant den Abschluss der Übernahme erst bis Ende 2017 ein. »Wir sind nicht naiv«, sagte AT&T-Chef Randall Stephenson dazu dem Wall Street Journal. Vor fünf Jahren hatte sich der Plan zur Übernahme des Konkurrenten T-Mobile an Bedenken der Kartellwächter zerschlagen. (dpa/jW)