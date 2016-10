Falsches Spiel in Alang

Arbeiter einer Abwrackwerft im indischen Alang rücken 2015 einem ausgedienten Ozeanriesen zu Leibe Foto: REUTERS/Amit Dave

Derzeit befahren 605 Schiffe für die dänische Maersk Group (dänisch: Møller-Mærsk Gruppen) die Weltmeere. Nur wenige sind in den letzten Jahren ausgemustert worden. Das wird sich ändern. 25 bis 30 Jahre beträgt die durchschnittliche »Lebensdauer« der Containerriesen. Und ein nicht unwesentlicher Teil der Maersk-Flotte (die Rede ist von etwa 30 Schiffen) wird diese kritische Schwelle in den kommenden fünf Jahren erreicht haben. Für die Konzernspitze des globalen Branchenführers ein Grund, sich nach kostengünstigen Entsorgungsvarianten umzuschauen. Bisher wurde in China und der Türkei abgewrackt. Jetzt ist ein neuer Standort angesagt: Ausgerechnet in Indien.

Schätzungsweise 150 Millionen Dollar »günstiger« soll die Verlagerung nach Alang kommen – nach Beteuerungen der Reederei nicht zu Lasten von Mensch und Umwelt. In einer Verlautbarung des Konzerns, die dieser Tage auch über die indischen Medien verbreitet wurde, ist davon die Rede, dass das Abwracken in der Stadt an der Küste im Nordwesten des Landes nur bei Firmen erfolgen solle, die strenge Richtlinien einhalten. Dies werde auch seitens des Auftraggebers genau überwacht.

Miese Bedingungen

Seit 2006 hat Maersk nach eigenen Informationen 23 Schiffe ausgemustert. Zwar sind auch die Bedingungen auf den türkischen und chinesischen Abwrackplätzen kritikwürdig. Doch kein Vergleich mit den Zuständen auf den Schiffsfriedhöfen Pakistans, Bangladeschs und Indiens. Selbst die Firmen mit der vergleichsweise modernsten Technologie in Alang halten nicht einmal die Mindeststandards ein, zeigen sich Gewerkschafter und Umweltgruppen alarmiert. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) aller ausrangierten Schiffe weltweit landet in Alang. Dort zerlegen die Beschäftigten die ausgedienten Ozeanriesen. Sie tun dies in der Regel ohne feste Arbeitsverträge oder nennenswerte Schutzmaßnahmen. Allein zwischen 1983 und 2013, so die vorliegenden Statistiken, sind auf dem weltgrößten Verschrottungsplatz 6.318 Schiffe entsorgt worden. Pro Jahr bedeutet dies drei Millionen Tonnen wiederverwertbare Metallabfälle und im Schnitt 470 Todesfälle.

»Unsere Vision für Alang ist, dass es ein Ort des verantwortungsvollen Recyclings für Schiffe wird«, zitierte die indische Tageszeitung The Hindu vergangene Woche Annette Stube, die Nachhaltigkeitsverantwortliche der Maersk Group. Der Konzern hat sich die Firma Shree Ram, die vier Liegeplätze in Alang betreibt, zum Partner erkoren. Die ersten beiden Schiffe des dänischen Großkunden sind dort schon vor einigen Monaten angekommen. An der Maersk »Wyoming« und der Maersk »Georgia« laufen die Arbeiten auf Hochtouren, wie verschiedene Quellen nach Besichtigung der Örtlichkeiten bestätigen. Nicht nur Lalatendu Mishra von The Hindu hat sich, sogar auf ausdrückliche Einladung der Reederei, ein Bild gemacht. Umgeschaut hatte sich im August auch ein Team der dänischen Organisation Danwatch. Dessen Bericht – nachzulesen unter www.danwatch.dk/en/undersogelse/maersk-and-the-hazardous-waste/ – zeichnet ein anderes Bild, als es der Konzern in seinen Statements vorgibt. Interviewpartner berichten darüber, dass die Arbeiter völlig ohne Sicherheitsmaßnahmen schufteten.

Im Mai 2009 hatten sich die Mitgliedsstaaten der UN-Sonderorganisationen International Maritime Organization (IMO) und der International Labour Organization (ILO) sowie verschiedene Nichtregierungsorganisationen und die Vertragsparteien des »Basel-Abkommens über gefährlichen Müll« auf die sogenannte Hongkong-Konvention verständigt. In der chinesischen Wirtschaftsmetropole wurden erste Mindeststandards für eine Branche festgelegt, die bis dato ohne jedes allgemeingültige Regelwerk arbeitete. Festgeschrieben ist in dem Abkommen unter anderem, dass zu jedem Schiff eine spezifische Liste aller gefährlichen Stoffe an Bord erstellt wird, die ständig zu aktualisieren ist – letztmalig unmittelbar vor der Verschrottung. Damit soll insbesondere Unfällen vorgebeugt werden, die sich ereignen, wenn Mitarbeiter der Abwrackfirmen im Schiffsrumpf operieren, durch das Einatmen giftiger Gase ersticken oder bei Explosionen ums Leben kommen, die sich in Verbindung mit Schweißbrennern und anderen Geräten ereignen. Schiffsrecyclingwerften müssten eine Betriebserlaubnis ihres jeweiligen Staates vorweisen, zudem sei für jedes zur Demontage vorgesehene Schiff ein genauer Abwrackplan mit allen Schritten zu erstellen. Darüber hinaus würden die Firmen verpflichtet, eine allgemeine Übersicht vorzulegen, nach der sichergestellt ist, dass sämtliche Umwelt- und Arbeitsschutzvorgaben eingehalten werden.

Bisher ist dies lediglich eine Absichtserklärung auf dem Papier. Nur eine Handvoll Staaten hatte die Konvention bis Jahreswechsel 20015/16 ratifiziert. 15 Länder sind nötig, damit das Abkommen in Kraft treten kann. Im Juni teilte Panama, wichtigster »Flaggenstaat«, IMO-Chef Ki-Tak Lim mit, dass nun das Parlament zugestimmt habe. Und auch Dänemark, wo der 1904 gegründete Maersk-Konzern seinen Hauptsitz hat, will laut einem Statement des Umweltministers vom September bald eine Entscheidung treffen. Was Anne H. Steffensen, die Chefin der dänischen Schiffseigner-Vereinigung, ausdrücklich begrüßte.

Die führende Reederei allerdings betreibe mit ihren Ankündigungen Greenwashing, wird Maersk von seiten der NGO Shipbreaking Platform vorgeworfen. In diesem Bündnis kooperieren 20 Organisationen von Greenpeace und dem Basel Action Network bis zu anwaltlichen Netzwerken und Umweltgruppen aus Pakistan oder Bangladesch. Es sei ein Skandal, dass in Alang Maersk-Partner Shree Ram Ende 2015 von einer japanischen Klassifikationsagentur die Einhaltung der Hongkong-Kriterien bescheinigt wurde, schreibt Platform-Präsidentin Patrizia Heidegger auf der Webseite des Bündnisses. Und verweist in ihrem aktuellen Beitrag eben auf all jene Kritikpunkte, die sich bei der Visite des Danwatch-Teams ergeben hatten.