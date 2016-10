Headhunter des Tages: Sigmar Gabriel

Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Welcher Kandidat soll es denn heute sein? Noch 16 Wochen sind es bis zur Bundesversammlung, die im Februar einen neuen Präsidenten wählt. Anzunehmen, dass Sigmar Gabriel bis dahin noch jede Menge Wunschkandidaten aus dem Hut zaubern wird. Soll bloß keiner sagen, es habe keine Auswahl gegeben. Der Eifer, das höchste Amt im Staate an den Mann oder die Frau zu bringen, ist groß. Fast keine Woche vergeht ohne einen neuen Vorschlag aus seinem Rekrutierungsbüro. Nur an den kommunikativen Fähigkeiten, die einen professionellen Headhunter kennzeichnen – wie eine Personalentscheidung nicht zu früh öffentlich zu machen –, mangelt es gewaltig.

Mitte Oktober hatte der Vizekanzler seinen ersten Geistesblitz – die Käßmann soll’s machen! Gilt als progressiv, ist Theologin und auch noch Frau, wenn das mal kein Vorgeschmack auf »Rot-Rot-Grün« ist. Gabriel rief flugs im Karl-Liebknecht-Haus an, hatte Linke-Chef Bernd Riexinger an der Strippe. Danach erzählte dieser der Presse davon, und Gabriel konnte sich von Käßmann eine Abfuhr einholen.

Nach diesem Reinfall der nächste Versuch am Wochenende. Mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Präsidenten in spe wollte Gabriel diesmal im Regierungslager um Stimmen buhlen. Bei Riexinger konnte er damit keinen Blumentopf gewinnen, Steinmeier sei für Die Linke »unwählbar«, sagte der den Ruhr-Nachrichten vom Montag und erinnerte nur an die »Agenda 2010«. Doch auch der Koalitionspartner gab sich genervt: »Dass Herr Gabriel jetzt fast sonntäglich neue Bundespräsidenten vorschlägt, halte ich für nicht sehr geschickt«, sagte der CDU-Parteivize Armin Laschet am Montag in Berlin. »Es wäre gut gewesen, wenn man die Gespräche noch abgewartet hätte.« Und Steinmeier selbst? Muss die Welt retten, sagte er am Sonntag abend in der ARD. »Das ist das, was mich beschäftigt, anderes nicht.« (mme)