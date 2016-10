Gewaltregime

Auch wenn in Calais am Montag nichts Besonderes geschah, nichts explizit Böses, das die 700 aus aller Welt angereisten Journalisten oder die 1.250 gepanzerten »Ordnungskräfte« hätte erregen müssen. Gewalt ist es allemal, die Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens sowie aus den afrikanischen Elendszonen nicht nur an der Kanalküste täglich angetan wird. Ihr Dasein ist »per se« ein Ergebnis von Gewalt. Sie wurden von zu Hause vertrieben, weil dort, wo sie wohnten, Menschen nicht mehr leben können. Nach Syrien und Irak ebenso wie nach Afghanistan oder in die Ukraine hat die atlantische Kriegs- und Wirtschaftsallianz in den vergangenen 20 Jahren soviel Gewalt getragen, dass es heute unmöglich erscheint, die verschiedenen Lager, Gegner, Verbündeten und Terrorsysteme noch irgendwie unterscheiden zu können. Klar ist nur, wer profitiert.

Frankreich verkauft seit dem Syrien-Krieg plötzlich seine mehr als 20 Jahre lang unverkäuflichen Kampfbomber vom Typ »Rafale«. Deutsche Waffenschmieden verscherbeln im »Orient« Kriegsgerät en masse und verdienen Milliarden Euro. Unterstützt werden sie von Mehrheiten, die sich in sogenannten repräsentativen Demokratien leicht finden lassen, wenn jeder Kampftag in Syrien ein Zahltag in Essen, München oder Paris ist. Gewalt ist dort nicht mehr als ein Aktienkurs.

Gewalt befördern Frankreichs sozialdemokratischer Staatspräsident François Hollande und sein Chefminister Manuel Valls auch im eigenen Land. Dort, wo freundliche Bürger sich ihrer im kalten Europa gestrandeten Mitmenschen annehmen wollen, tauchen nicht selten die Typen von der gepanzerten Spezialeinheit CRS auf, um sie zur Ordnung zu rufen. Wie neulich in dem kleinen francoitalienischen Ort Breil-sur-Roya, wo die Einwohner den an der Grenze blockierten Flüchtlingen eine alte Eisenbahnhalle öffneten, sie dort unterbrachten und mit Essen versorgten. »Vergewaltigung nationalen und internationalen Rechts«, protestierten die Helfer, als die Staatsmacht gegen sie und ihre Schützlinge vorging. Vergeblich – Hollande und seine Leute mögen keine Klagen. Nicht in diesen Tagen.

Denn hinter der derzeit sozialdemokratisch geführten, durchaus gewaltbereiten Regierung lauert schon die extreme Rechte. In Frankreich wie in Deutschland, wo rechtskonservativ und sozialdemokratisch inzwischen deckungsgleich sind. Jenseits des Rheins wird das Thema Gewalt in den kommenden sechs Monaten das wichtigste des schon jetzt schlimme gesellschaftliche Verwerfungen erzeugenden Wahlkampfs sein. In solchen Zeiten führen wahlkämpfende Politiker Immigranten gerne und oft erfolgreich als Dschungelbestien vor. Zwar stehen auch landesfremde Minderheiten, Flüchtlinge zumal, in europäischen Verfassungen unter besonderem Schutz. Das gilt aber offenbar nicht für solche, die eigentlich längst tot sein müssten, verreckt in renditeträchtigen Kriegen.