Bilanz eines Raubzugs

Moskau, 15. Januar: Eine ältere Frau bittet Passanten um Geld Foto: Reuters

Die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts gelten in Russland noch heute als negative Folie, vor der fast alles, was den Leuten aktuell zugemutet wird, als kleineres Übel erscheint. Der Verlust an Lebenssicherheit, an Ersparnissen, der Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung um zehn Jahre bei Männern und acht Jahre bei Frauen, das alles ist für »Friedenszeiten« beispiellos. Nicht zuletzt aus dem Kontrast zu dieser Zeit bezieht Wladimir Putin seine anhaltende Popularität.

Klaus Heller, emeritierter Osteuropahistoriker von der Universität Gießen, hat es unternommen, die Geschichte dieses für alle Zeitgenossen verwirrenden und für den Außenstehenden verworrenen Jahrzehnts nachzuzeichnen, und das ist – zumal im deutschen Sprachraum – verdienstvoll. Die mit geringerem zeitlichem Abstand zu den Ereignissen entstandene Studie des amerikanischen Wirtschaftsjournalisten Paul Klebnikow über Boris Beresowski als den »Paten des Kreml« aus dem Jahre 2000 ist im Buchhandel lange vergriffen. Die kurz danach in den USA entstandene Arbeit von Marshall I. Goldman über die »Piratization of Russia« (2003) dagegen ist über weite Abschnitte Quellengrundlage von Hellers Studie, insbesondere übernimmt er von ihm große Teile der analytischen Schlussfolgerungen.

Heller arbeitet nicht auf Grundlage von Primärquellen, die allerdings auch meist noch nicht für die Forschung zugänglich sind. Statt dessen stützt er sich auf die inzwischen umfangreiche Memoirenliteratur. Da es zur Natur dieser Art von Quellen gehört, dass sie das Wirken des Autors ins beste Licht setzen sollen, gerät ihm die so rekonstruierte Geschichte über lange Strecken apologetisch.

Ein Beispiel: Anatoli Tschubais, in den frühen neunziger Jahren Chef der russischen Privatisierungsbehörde, lässt Heller dessen im nachhinein formulierte Aussage durchgehen, so – als Raubprivatisierung zugunsten von Insidern aus den Chefetagen der sowjetischen Staatsbetriebe – habe er sich das alles nicht vorgestellt. Gleichzeitig sind zeitgenössische Aussagen von Tschubais überliefert, es sei ihm darum gegangen, möglichst schnell eine russische Kapitalistenklasse aus dem Boden zu stampfen, und da habe es eben niemand anders gegeben als die sowjetische Nomenklatura. Wenn das so ist – und Tschubais hat sich ja auch später nicht von diesen Aussagen distanziert –, dann ist seine nachträgliche »Reue« und »Selbstkritik« wenig wert.

Das heißt nicht, dass Hellers Buch nichts taugen würde. Da er einen langen historischen Bogen schlägt und von der Entstehung von Privatunternehmern im Russland des 18. Jahrhunderts über die Frühzeit der Sowjetunion ausholt, bevor er zu seinem eigentlichen Thema, der Rücknahme des sowjetischen Sozialismus, kommt, liefert seine Studie eine Fülle von Material. Sie zeigt – was die Frühgeschichte der Sowjetunion angeht – eine große theoretische Unsicherheit der Bolschewiki, was sie mit den vorgefundenen privatkapitalistischen Verhältnissen anstellen sollten. Der revolutionäre Impuls, sie einfach abzuschaffen und sofort sozialistisch zu wirtschaften, scheiterte in der Praxis und stieß auf den Widerstand Lenins und einiger anderer führender Funktionäre, die vom Kapitalismus zunächst lernen wollten. Hellers Kapitel über die Widersprüche der »Neuen Ökonomischen Politik« zählt zu den besten Abschnitten seiner Studie. Zumal diese Periode im ökonomischen Denken der Sowjetunion insofern ihre Spuren hinterlassen hat, als der dortige Sozialismus immer großen Respekt vor der eben nicht mehr als entgegengesetzt, sondern konkurrierend wahrgenommenen »anderen« Wirtschaftsordnung hatte und sich an ihr maß. Dass der Kapitalismus Weltmeister im Abpressen von Mehrarbeit ist, sollte Marxisten auch in der Sowjetunion eigentlich kein Geheimnis gewesen sein. Das Bestreben der Sowjetökonomie, die Methoden des Kapitals, allen voran die Konkurrenz, zum Nutzen von Volk und Staat theoretisch zu domestizieren, ist bei Heller ausführlich dokumentiert. Leider nicht in kritischer Absicht, sondern vor dem Hintergrund eines teleologischen Geschichtsbilds, das all diese Versuche als inkonsequente Vorstufen auf dem Weg zu einem Ziel interpretiert: der Wiedereinführung des Kapitalismus in Russland als Rückkehr zur »Normalität«. In extenso zitierte Rechtfertigungsschriften von Jegor Gaidar und anderen Perestroika-Ökonomen liefern reiches Material für die Argumentation dieser »Reformer«, die marxistisch daherkamen, um die Abwicklung der Sowjetunion zu begründen.

Leider zeigt auch dieses Buch, dass bei den Verlagen am Lektorat gespart wird. Vieles wiederholt sich, Fehler bei der Transliteration russischer Titel gibt es reihenweise, ein Literaturverzeichnis fehlt, und wichtiger noch sind faktische Fehler: Die Oktoberrevolution war am 25. Oktober 1917, nicht am 17., der Wert der Voucher, mit denen 1992 die Russen bei der »Volksprivatisierung« abgespeist wurden, wird einmal mit »320 Euro« (was erstens einen Währungsschnitt ignoriert, der aus 10.000 alten Rubeln einen neuen machte und den Wert des Vouchers damit auf Pfennig-Niveau reduzierte, und zweitens sowieso ein Anachronismus ist, weil es den Euro damals noch nicht gab) angegeben, dann beträgt er den »Gegenwert eines halben Fernsehers« und einmal »zwischen vier und 20 US-Dollar«. Letztere Angabe kommt der Realität am nächsten und zeigt, wie die sowjetische Bevölkerung damals für ein Linsengericht um den Ertrag ihres Arbeitslebens gebracht wurde. Heller bestreitet das nicht, aber er sagt es nur sehr indirekt.