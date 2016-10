Wohin soll’s gehen? Nicht wenige Besucher der Frankfurter Buchmesse zieht es nach rechts Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ihr würdet euch erschießen, wenn ihr wüsstest, was sich in den Chef­etagen der großen deutschen Konzerne wieder zu sagen getraut wird.« Spricht es und verschwindet: ein Mann um die 60, nicht wirr, seriös, vor dem Stand der kleinen linken Tageszeitung. Soll das schaudern machen? Ist das eine Drohung? Wissen wir nicht um den Sturm, der sich da von rechts ankündigt? Auf der Messe herrschte jedenfalls, was das angeht, Windstille. Gewiss, dort ließ sich immer schon ganz gut wegsehen, ablenken, zerstreuen. Aber ein solches Maß an Ignoranz und Gleichgültigkeit angesichts einer Welt, die zu weiten Teilen in Scherben liegt, in der Krieg wieder zum gewöhnlichen Mittel der Außenpolitik gehört, in der das Wort Nationalismus wieder einen guten Klang hat und Rassismus gelebter Alltag ist, überrascht dann doch. Dass die mehr und mehr offen und selbstbewusst geäußerte reaktionäre Position und der Eskapismus zusammengehören, verschwistert sind, insofern sie wiederkehrende Haltungen des Bürgertums sind, versinnbildlicht die Standanordnung: Hier die neurechte Wochenpostille Junge Freiheit, die offiziell keiner mag, sich aber regen Besuchs erfreut, dahinter, gewissermaßen im Rücken, das auflagenstarke Magazin Landlust, Ausdruck einer Massenidiotie der Sehnsucht nach dem Naturidyll.

Doch es gibt auch solche, die sind nicht gleichgültig. Tuvia Tenenbom etwa. Ein geradezu liebenswert sympathischer Mann, der in seiner Wahlheimat USA »Allein unter Amerikanern« war und das, was er dort sah, aufgeschrieben hat. Er habe schreiben wollen, um das Land zu loben, sagt Tenenbom bei der Buchvorstellung. »Was ich vorfand, war aber nicht das Amerika, in dem ich zu leben glaubte.« Der gebürtige Israeli wohnt seit Jahrzehnten in New York City, für das Buch bereiste er die Vereinigten Staaten. »Ich erblickte die hässlichsten Stätten dieses Landes, das rassistisch bis ins Mark ist«. Ob Englewood, Chicago oder Germantown, Philadelphia – die Szenen gleichen sich. Heruntergekommene Viertel, Bandenkriege (»blacks killing blacks«), der Staat ist hier abwesend. Und stets die Verwunderung der Bewohner dieser Viertel, wenn sie Tenenbom auf der Straße begegnen: »Was machst du hier? Ich habe hier noch nie einen Weißen gesehen.« Ganz ähnlich in Hawaii. Nur wenige Meter hinter den Hotelreihen an der Strandpromenade Straßenzüge mit Hunderten und Aberhunderten Obdachlosen. Weiß ist hier niemand. »Du ehrst mich durch deine Anwesenheit, dadurch, dass du mit mir sprichst«, sagt einer. Was er von Obama halte? »That motherfucker don’t fucking care about blacks and the poors« (frei übersetzt: »Der Penner schert sich nicht um die Schwarzen und die Armen«). Tenenbom erzählt das alles mit ehrlichem Entsetzen und ernsthafter Empörung, bleibt dabei aber streitlustig humorvoll. Es sind Zustände, die nach seinem Urteil in der US-amerikanischen Presse nicht existieren. Hier herrscht, wie im Dickicht der Stände auf der Frankfurter Messe, also ebenfalls Gleichgültigkeit und Ignoranz.

Die kleine linke Tageszeitung ist es jedenfalls nicht, macht Veranstaltungen zum Lobe Kubas und zur ewigen Verdammnis Erdogans, stellt nämlich die Raúl-Castro-Biographie von Volker Hermsdorf und das neue Buch der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen vor sowie die kommentierte, historisch-kritische Neuausgabe von Lenins Imperalismusschrift, wird von Konservativen kurzfristig auf ein Podium gezogen, um mit diesen Leuten über den Unfug der Rechtschreibreform zu diskutieren, den weder diese noch jene mitmachen, freut sich, dass am Nachbarstand Freibier ausgeschenkt wird und hat bei allem Wissen, um beleidigendes Elend und ­perennierenden Schwachsinn noch nicht vor, sich zu erschießen.