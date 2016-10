Man jauchzt und stirbt im Landidyll

Das Idyll trügt: Bei Frank Schulz herrscht ein kalter Krieg zwischen Waidmännern und Hippies Foto: Patrick Pleul/dpa

Was machen Sie denn Schönes zum Wachwerden? Duschen, essen, Kaffee trinken? Ein Model hat einem Magazin neulich ein wirklich ausgebufftes Ritual verraten. Passen Sie auf: Nach einer halben Stunde Yoga wird eine Tasse lauwarmes Zitronenwasser serviert und in kleinen Schlucken durch einen gläsernen Trinkhalm geschlürft. Genau, das ist bekömmlich und vitaminreich, zahnschonend und plastikfrei.

Ähnlich prinzenhaft geht Frank Schulz‘ Romanfigur Onno Viets zu Werke, der originellste Selfmade-Privatdetektiv der Weltliteratur. Sein Tag beginnt mit Ölziehen. Ein guter Schluck Olivenöl wird minutenlang im Mund bewegt und dann samt Nachtrückständen ausgespien. Dennoch wäre ein realer Onno Viets einer der letzten normalen Menschen in Deutschland. Er raucht, trinkt, sinniert, spielt (rein defensiv) Tischtennis, ist psychisch labil und grundgut, kann zuhören wie kein Zweiter und geht dem vermaledeiten Zwiegespann »Sozialneid und Arbeit« (Funny van Dannen) weiträumig aus dem Weg. Mit diesen Tugenden hat Onno Viets in den großartigen ersten Teilen von Schulz‘ Trilogie schon die Hamburger Rotlichtmafia und einen Kreuzfahrtmob ausgesessen. Die Folgen davon sind allerdings ein gehöriger Verfolgungswahn und eine ausgewachsene Depression. Die will Onno im dritten Band »Onno Viets und der weiße Hirsch« bei den Schwiegereltern auf dem platten niedersächsischen Land auskurieren, in Finkloch, einem »Dorf mit drei Sackgassen«.

Der Plot kommt hier erst spät ins Rollen, dafür aber gehörig. In der ersten Romanhälfte werden vor allem Setting und Dorfpersonal dargestellt. Moin ersma, nech. Schulz spielt seinen Zungenschlagfimmel aus wie der schlaue Bauer sein Skatblatt. Plattdütsch trifft auf Bayrisch und Schwäbisch, Jäger Arnulf Toppin (»der alte Nazi«) auf die Esoterikerin Dora Maria Zils (»Katzenzenzi«). Die war in den Siebzigern als Teil einer Kommune aus Bayern nach Finkloch gekommen. So was weckt natürlich den Unmut der Eingeborenen, Stichwort Polit-WG (und Drogen). Dann hat sie auch noch Onnos Schwiegervater Henry dessen altes Forsthaus vor der Nase weggeschnappt. Dort wohnt sie nun mit Adlatus und Katzenschar, aus der immer mal wieder eine vor die Jägerflinten kommt.

Nun, ihr Fett weg kriegen sie von Schulz alle, ob Esotante oder Landmann. Der kalte Krieg zwischen Waidmännern und Hippies sorgt für klare Rollen im Kaff. Natürlich sind die »Katzenzenzi« und ihr Gehilfe die ersten und einzigen Verdächtigen, als eines Morgens ein alter Jäger tot auf dem Hochsitz entdeckt wird. Auch wenn es die folgende Krimihandlung durchaus in sich hat: Schulz‘ Onno-Finale ist vor allem ein kritischer und einfühlsamer Heimatroman. Man hüpft jauchzend durch die gleiche Landidylle, die später als Hort der Verdrängung entlarvt wird. Schulz holt die deutsche Kriegs- und Nachkriegsvergangenheit in die Gegenwart. Das funktioniert, weil der Roman seine Figuren ernst nimmt.

Henry etwa, der im Ton des »henryesken Universallamentos« loszetert, wobei alle getroffen werden können, »die Katzenzenzi wie die Mücke an der Decke«, und den seine Familie daher bestenfalls ignoriert. Auch dann, wenn es um die Kindheitserinnerungen geht, deren Inhalt sie eigentlich berührt: Henrys Vater wurde, wie Schulz‘ eigener Grossvater, von den Sowjets verschleppt, der Bruder war lange verschollen. Beide Schwestern sind gestorben. Die Mutter mit dem kleinen Henry wurde aus dem Heimatdorf vertrieben.

Wie wird dergleichen der Familie erzählt und damit verarbeitet? Schulz findet Einsichten und Bilder, die auf Hunderttausende deutsche Familien und Millionen Kriegstraumatisierte zutreffen dürften, etwa: »Gravitätisch begann Henry, und mit den immer gleichen Formeln und Elementen erzählte er seine Erzählung, und wehe, wehe Unernst und Nebengespräche! So etwas erbitterte ihn, und gallig wetterte er auf seine Geiseln ein, und so gewann die Geschichte der Kriegskindheit Henry Baenschs die Qualität eines eingekapselten Familientumors.«

Eine Szene ist das nicht – Schulz wahrt, hier und auch sonst häufig, die Distanz des Referierenden –, eine Schlüsselstelle aber doch. Sie markiert den Beginn einer Suche nach psychischer Befreiung, die nur durch Aussöhnung zu haben ist. Das gilt auch für Onnos Kampf gegen die Depression, der sich als zweiter schwarzer Faden durch den Roman zieht. »Diese dauernde Angst vor allem und nichts« und »Ich kann nicht mehr« (vielleicht der Satz der Saison, der prominent auch in Christoph Höhtkers letztem, guten Roman »Alles sehen« vorkommt). So banal es klingt: Die Erkenntnis »Ich kann nicht mehr« bahnt den Weg zu Neuem.

Dass am Ende der 350 Seiten alles ein wenig lichter werde für Henry, Onno und überhaupt alle, dafür sorgt schon der Umstand, dass nun die Onno-Viets-Trilogie ihr Ende findet. Ein Grund mehr, diesen Roman so zu lieben, wie er ist. Etwas kompliziert gebaut, charmant, witzig, sprachgewandt, psychologisch klug und genau, vereint er mindestens so viele Vorzüge wie das morgendliche Zitronenwasser.