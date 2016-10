Zeit für Entlastung

Tarifverhandlungen der GDL sind immer interessant. Nicht nur, weil die Lokführergewerkschaft nicht davor zurückschreckt, die Interessen ihrer Mitglieder gegen alle Widerstände per Streik durchzusetzen. Auch inhaltlich heben sich die Konflikte bei der Bahn von ritualisierten Tarifrunden in manch anderen Branchen ab. Das gilt auch für die aktuellen Verhandlungen mit der Bahn AG, die morgen in Frankfurt am Main fortgesetzt werden. Bei diesen steht nicht die Forderung nach einer prozentualen Erhöhung im Mittelpunkt, sondern die Entlastung des Zugpersonals.

Die Forderungen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in der diesjährigen Tarifrunde erscheinen bescheiden. Das gilt nicht nur für den Lohn, der lediglich um vier Prozent zulegen soll. Auch bei den Arbeitszeiten verlangt die GDL nichts Unverschämtes: Lokführer und Zugbegleiter sollen künftig ein Anrecht auf zwei zusammenhängende freie Tage in der Woche und größere Mindestabstände zwischen den Schichten haben. Zudem soll es einen verbindlichen Jahresruheplan geben. In Büros und anderswo ist all das vielfach selbstverständlich. Nicht so bei der Bahn. Seit Jahren arbeiten Beschäftigte »nach Schichtplänen, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen«, kritisiert die GDL. Zudem seien Millionen von Überstunden angehäuft worden.

Die GDL macht damit eine Frage zum Thema, die vielen anderen Belegschaften ebenfalls unter den Nägeln brennt: die permanente Überlastung. Durch Studien und Umfragen ist diese ausführlich belegt. Fast neun von zehn Beschäftigten fühlen sich nach Untersuchungen der Krankenkassen im Job gestresst. Jährlich werden rund 1,8 Milliarden Überstunden geleistet. Die Zahl von Arbeitsausfällen aufgrund von psychischen Erkrankungen nimmt dramatisch zu.

Die Ursachen liegen auf der Hand. Allerorts setzen Unternehmer darauf, dass immer weniger Beschäftigte einen immer größeren Output erzielen. Das geht auf die Knochen. Und an die Psyche. Besonders eklatant ist das Problem der Daseinsfürsorge, wo Dienstleistungen rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen – wie bei der Bahn oder auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Kein Zufall, dass die Gewerkschaften in diesen Bereichen begonnen haben, Entlastung einzufordern. Das gilt selbst für die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die sich bei der letzten Tarifrunde noch auf reine Lohnforderungen beschränkte. Bei den laufenden Verhandlungen will sie für ihre rund 100.000 Mitglieder bei der Bahn durchsetzen, dass diese neben einer Einkommenssteigerung individuell wählen können: einen um weitere 2,5 Prozent höheren Lohn, sechs Urlaubstage im Jahr mehr oder eine Stunde pro Woche weniger arbeiten.

In den Krankenhäusern ist die Auseinandersetzung gleichfalls allgegenwärtig. Neben einer gesetzlichen Festlegung, wieviel Personal zur Verfügung stehen muss, fordert ver.di einen Tarifvertrag zur Entlastung. Das Thema dürfte also nicht so bald wieder von der tarifpolitischen Agenda verschwinden.