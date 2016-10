Auf dem Weg zu neuen Boni

Die ganze Bande aus dem Vorstand der Volkswagen AG: Andreas Renschler, Frank Witter, Rupert Stadler, Herbert Diess, Matthias Müller, Christine Hohmann-Dennhardt, Karlheinz Blessing, Francisco Javier Garcia-Sanz und Jochem Heizmann (v.l.n.r.) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In der Gedankenwelt von Unternehmensberatern sind Krisensituationen vor allem Chancen. Offenbar denkt die Spitze des Volkswagen-Konzerns genauso. Allerdings geht es ihr nicht darum, als Schlussfolgerung aus dem millionenfachen Betrug durch die Manipulation von Abgaswerten für transparente und weniger hierarchische Strukturen zu sorgen. Im Gegenteil: Der aktuelle Umbau macht das weltweite VW-Imperium noch stromlinienförmiger und zentralistischer. Als Chance sieht die Wolfsburger Führungscrew die aktuelle Krise wohl vor allem in einer Hinsicht: Sie will Ängste und Unsicherheiten nutzen, um die Personalkosten auf lange Sicht zu drücken.

VW-Markenchef Herbert Diess, der sich für seine Kürzungspläne am Donnerstag von 20.000 Beschäftigten in Wolfsburg auspfeifen lassen musste, ist im Auftrag seiner Herren unterwegs – denen des Porsche/Piëch-Clans. Das stellen die Aufsichtsratsvertreter Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch im Interview mit dem aktuellen Spiegel klar. Die VW-Kernmarke müsse »effizienter und profitabler« werden, fordert Porsche. Dass die Spitzenmanager trotz des von ihnen verursachten Skandals auch in diesem Jahr Millionenboni eingestrichen haben, hält sein Cousin Hans Michel Piëch für ein Imageproblem. »Für die Außenwirkung wäre es besser gewesen, wenn der Vorstand erst einmal verzichtet hätte«, so der jüngere Bruder des Konzernpatriarchen Ferdinand Piëch.

Trotz PR-Desasters und Strafzahlungen in Milliardenhöhe erhielten die VW-Vorstände dieses Jahr insgesamt rund 35 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Erst nach wochenlangen Diskussionen hatten sie im April akzeptiert, dass 30 Prozent der Summe vorläufig zurückgestellt werden. Wenn sich der Aktienkurs in den kommenden drei Jahren gut entwickelt, wird das Geld ausgezahlt. Und was macht man, um die Börsenkurse hochzutreiben? Man kürzt beim Personal. Auf »den Märkten« kommt so was immer gut an.

Zusätzlich zum ohnehin geplanten Sparprogramm von jährlich fünf Milliarden Euro ab 2017 sollen weitere Milliarden gekürzt werden. Das geht zum einen durch die Vernichtung von Arbeitsplätzen. Wie viele Jobs in den VW-Fabriken und Entwicklungsabteilungen gestrichen werden sollen, ist offiziell noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass Leiharbeiter, Befristete und Werkvertragsbeschäftigte als erste dran glauben müssen. Von Betriebsrat und IG Metall ist hierzu – wie schon in der Branchenkrise 2008/2009 – kein lautstarker Protest zu vernehmen. Statt dessen betont Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, bei den Stammkräften dürfe es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Die VW-Spitze hat das bereits zugesagt. »Wo Aufgaben entfallen, werden wir Stellen nicht wieder besetzen«, erklärte Personalvorstand Karlheinz Blessing laut Pressemitteilung auf der Betriebsversammlung am Donnerstag. »Wir nutzen die Altersstruktur der Belegschaft, außerdem steht uns mit der Altersteilzeit ein sehr wirksames Instrument zu Verfügung.« Auch Diess betonte: »Wir müssen die Mannschaft verkleinern, aber es wird keine Entlassungen geben.«

Erkaufen sollen sich die Belegschaften das mit einem »Zukunftspakt«, der bis Mitte November ausgehandelt sein soll. Dieser lege »das Fundament dafür, die Wettbewerbsfähigkeit der Marke Volkswagen deutlich zu steigern«, so Diess. Die Produktivität solle »nachhaltig« erhöht werden. Das heißt im Klartext: Arbeitsverdichtung. Und Outsourcing. Denn die »Wettbewerbsfähigkeit« wird in der Branche gemeinhin in »Hours per vehicle« gemessen, also in Arbeitsstunden pro Fahrzeug. Wegen unterschiedlicher Autotypen und Fertigungstiefen ist das zwar reichlich unsinnig. Für Anteilseigner und Finanzmärkte ist diese Kennziffer dennoch das Nonplusultra. Sie erscheint besser, wenn Tätigkeiten an Zulieferer oder Dienstleister übertragen werden. Weitere Ausgliederung dürften also auf der Tagesordnung stehen, zumal sogenannte Branchenexperten wie Professor Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen Volkswagen attestieren, zu viele Komponenten in Eigenregie zu fertigen – statt bei billigeren Fremdfirmen.

Für Aufregung hat Manager Diess in der vergangenen Woche mit einer weiteren Forderung gesorgt: In der Technischen Entwicklung solle künftig 40 statt 35 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Betriebsratschef Osterloh machte daraufhin deutlich, dass der VW-Haustarifvertrag, in dem die 35-Stunden-Woche festgeschrieben ist, nicht zur Disposition stehe. Ob dieser Streit am Donnerstag tatsächlich eine »Machtprobe auf offener Bühne« war, wie die Süddeutsche Zeitung meinte, sei dahingestellt. Es könnte auch ein inszenierter Schaukampf gewesen sein, zumal etliche Ingenieure schon längst mehr als 35 Stunden in der Woche arbeiten. Womöglich dient die Forderung nach Arbeitszeitverlängerung eher dazu, in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat Druck aufzubauen. Und dazu, diesem die Möglichkeit zu geben, nachher Abwehrerfolge zu verkünden.