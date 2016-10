»Erdogan errichtet eine faschistische Diktatur«

Arif Kosar Foto: Privat

Die Ausstrahlung von Hayat TV wurde am 1. Oktober von der türkischen Regierung für die Dauer des Ausnahmezustandes unterbrochen. Gleichzeitig wurden 22 andere Medien verboten. Welche politische Ausrichtung hat der Sender?

Hayat TV wurde vor zehn Jahren als kritische Stimme der arbeitenden Bevölkerung mit sozialistischer Ausrichtung gegründet. Zehntausende Menschen und viele Gruppen haben Geld gesammelt, um den Sender zu ermöglichen. Wir befassen uns vor allem mit den Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen und mit den ethnischen Problemen des Landes, vor allem mit der kurdischen Frage. Wir waren einer der wenigen oppositionellen Fernsehsender und deswegen immer wieder Zielscheibe von Repressionen des Staates. Die staatliche Medienkontrollbehörde RTÜK hat bereits in den Monaten vor dem Putschversuch vom 15. Juli gegen uns deutlich mehr Strafbefehle verhängt und Anklagen vor Gerichten erhoben als in der Zeit davor. Eine regierungsnahe Zeitung kündigte die Schließung von Hayat TV bereits an, nach dem 15. Juli wurde es noch schlimmer.

Wer hat jetzt das Verbot erlassen, die Kontrollbehörde oder eine andere Institution?

Im Ausnahmezustand können solche Verbote auf dem Verordnungsweg erlassen werden. Es gibt also kein Gerichtsurteil auf Grund eines konkreten Berichts und unter Berufung auf ein Gesetz.

Irgendeine Verbindung zum »Terrorismus«, etwa zur Gülen-Bewegung, wurde nicht behauptet?

Die erste Verbotswelle richtete sich gegen Medien, die der Gülen-Bewegung nahestanden, die zweite generell gegen oppositionelle Redaktionen.

Wenn schon die juristische Begründung fehlt, gibt es von der AKP eine politische?

Es gibt zwei: erstens Gefährdung der nationalen Sicherheit im allgemeinen, zweitens Nähe zu terroristischen Organisationen, vor allem zur PKK. Wer sich für eine friedliche Lösung der Kurdenfrage in der Türkei einsetzt, dem wird das automatisch unterstellt.

Die zweite Verbotswelle konnte also nicht mit dem Putsch begründet werden. Wie erklären Sie sich das Schweigen des Westens auch in diesem Fall?

Dazu möchte ich etwas ausholen. Die EU unterstützte die AKP, seitdem sie 2001 an die Regierung kam, im Kampf gegen die kemalistische Kaste insbesondere in Polizei und Militär unter dem Stichwort »Demokratisierung«. Dann, etwa 2010, gab es einen Bruch. Heute erklären AKP-Politiker, dass Laizismus in der Türkei keinen Platz hat. Auf jeder Ebene soll es Schritte zur Islamisierung geben. Sie sagen ganz offen, dass dazu auch die teilweise Übernahme der Scharia gehört. Insbesondere in ethnisch-religiösen Angelegenheiten wird Druck aufgebaut. Das betrifft neben den Kurden die rund 20 Millionen Aleviten, aber auch Frauen, die sich in der Öffentlichkeit etwas moderner kleiden. Sie werden angegriffen und verprügelt. Jede laizistische, jede oppositionelle, jede sich freizügig verhaltende Minderheit wird attackiert.

Lässt sich sagen, diese Entwicklung hin zu einem islamisch-autokratischen Staat trägt faschistische Züge?

Die türkische Regierung unterstützt in Syrien Dschihadisten, ihr Militär ist dort einmarschiert, sie duldet dort und im Innern keine kurdische Autonomie, setzt gewählte Politiker ab und wendet militärische Gewalt im Südosten des Landes an, d. h. die aggressive Außenpolitik geht mit der Ausschaltung der gesamten Opposition im Innern Hand in Hand. Unter Führung von Erdogan wird aus unserer Sicht nach und nach eine faschistische Diktatur errichtet. In der Türkei werden oft Parallelen zur Machtübergabe an Hitler 1933 gezogen.

Was bedeutet das für die laizistische oder die sozialistische Opposition?

Wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt, dass sich alle Antifaschisten zusammenschließen müssen. Das geschah damals nicht. Es gibt jetzt in der Türkei starke Bestrebungen, einen breiten politischen Block »Einheit für Demokratie« zu schaffen. Daran nehmen kleine und große Parteien, Gewerkschaften und Gruppen der Aleviten teil. Der Knackpunkt sind wieder die Sozialdemokraten. Die CHP hat keine eindeutige Linie, ihre Führung folgt insbesondere in der Kurdenfrage und in der Kriegspolitik gegenüber Syrien der AKP. Das beeinflusst viele andere Organisationen, die Menschen an der Basis sind verunsichert: Sie sehen, was passiert, wollen sich wehren, werden aber zurückgehalten.

Interview: Arnold Schölzel