Heute Entscheidung über CETA

Wollen das Abkommen unbedingt durchboxen: Die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) Foto: Melanie Wenger/EPA/dpa-Bildfunk

Das »Freihandelsabkommen« zwischen der EU und Kanada, CETA, droht doch noch zustande zu kommen. Nachdem die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland die Gespräche zunächst abgebrochen hatte, hieß es am Samstag, ihr Land halte das Vertragswerk nicht für gescheitert. Kanada hoffe weiterhin auf eine Unterzeichnung an diesem Donnerstag. Der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hatte bei Freeland um das Abkommen geworben, gegen das allein in der Bundesrepublik mehrfach Hunderttausende auf die Straße gegangen waren. In der vergangenen Woche stellte sich dann die Regierung der belgischen Region Wallonie gegen das Abkommen.

Entscheidend dürfte der heutige Montag werden. Am Sonntag wurde bekannt, dass EU-Ratspräsident Donald Tusk und der kanadische Premierminister Justin Trudeau per Telefonat entscheiden wollen, ob der EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag stattfindet oder nicht. Dass erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus »EU-Kreisen«. Zuvor wolle Tusk mit dem belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel sprechen. Lasse sich von ihm keine Zustimmung für das Abkommen erhalten, werde der Gipfel – und damit die Unterzeichnung des Vertrags – abgesagt.

Am Wochenende stritten auch andere dem Kapital nahestehende Politiker darüber, wer an der jetzigen Situation schuld ist. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) machte gegenüber der Funke-Mediengruppe die Mitgliedsstaaten für Schwierigkeiten bei CETA verantwortlich. Er warf Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) Alleingänge vor. Oettinger legte auch nahe, dass Proteste ignoriert werden müssten. »Wollen wir jetzt noch den Kirchengemeinderat von Biberach befragen?« fügte er im Gespräch an.

Gabriel reagierte darauf mit Kritik an der EU-Kommission. »Es ist die Ignoranz mancher Vertreter der Europäischen Kommission gegenüber den Fragen und Sorgen in der Bevölkerung, die den Abschluss von Abkommen wie CETA so schwierig gemacht hat und weiterhin schwierig macht.« Das Vertragswerk selbst nannte Gabriel »exzellent«. (Reuters/dpa/jW)