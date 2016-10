Foto: gemeinfrei

Das Cover der neuen CD lockt mit roten Fahnen. Fans der Beatles, die, verführt vom Titel »Back in the USSR«, zugreifen, dürften enttäuscht sein. Zu hören sind drei Werke, die Sergej Prokofjew nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion 1936 komponierte. Der Künstler hatte 18 Jahre im Westen, meist in Frankreich, gelebt und wollte sich nun am Aufbau des Sozialismus beteiligen. Den politischen Erfordernissen der Zeit entsprach die musikalische Form der Kantate, der sich Prokofjew nun erst kontinuierlich zuwandte. Auf der CD sind seine Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution, der »Trinkspruch« zu Stalins 60. Geburtstag 1939 und die Kantate zum 30. Jahrestag der Oktoberrevolution vereint.

Hauptwerk ist die frühere der Oktoberkantaten, ein dreiviertelstündiges Monumentalwerk auf Texte von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Es handelt sich um die Ersteinspielung von Prokofjews originaler Fassung: 1936 wurde das musikalisch avancierte Werk abgelehnt, und als es 1967 zum 50. Jahrestag der Revolution endlich uraufgeführt wurde, waren Stalins Texte nicht mehr opportun. Der Satz mit der Rede Stalins zum Tode Lenins wurde weggelassen, an Stelle des Finals über die sowjetische Verfassung von 1936 wurde der zweite Satz (mit Marx’ 11. Feuerbach-These als Text) wiederholt. Davon unberührt blieb der wichtigste Abschnitt der Kantate, der unter dem Titel »Revolution« verschiedene Texte Lenins aufbietet, um klangmächtig die Konflikte des Jahres 1917 hörbar zu machen.

Die Abfolge der drei Werke demonstriert, welchen Niedergang die besonders auf eine große Öffentlichkeit gerichtete Gattung Kantate in der späten Stalin-Zeit erfuhr. Der »Trinkspruch« ist zwar melodisch originell und vermeidet textlich geschmackloses Pathos, indem er Stalin aus der Perspektive der Landbevölkerung huldigt. Jedoch ist Herrscherlob ästhetisch weniger ergiebig als die Gestaltung revolutionärer Konflikte. Bald verdrängten auch bei letzteren schematische Lösungen und eine plumpe Monumentalität das kompositorische Engagement. Bereits die nur achtminütige Kantate von 1947 zum 30. Jahrestag der Oktoberrevolution zeigt als Auftragswerk eine gewisse Lustlosigkeit Prokofjews, der zu Recht fand, man solle doch zunächst einmal das bereits vorliegende Werk zu Gehör bringen; sein letztes Oratorium, »Auf Friedenswacht« (1950), wird dann zu seinen schwächsten Werken gehören.

Das Neue Philharmonische Orchester St. Petersburg unter Leitung von Alexander Titow spielt präzise und weiß Prokofjews Klangfarben abzuschatten; der Philharmonische Chor St. Petersburg wirkt zuweilen etwas massig und schwer verständlich. Das Beiheft enttäuscht trotz der roten Fahnen auf dem Cover innen mit Spekulationen über »Totalitarismus«; die Behauptung, die Darstellung von Gewalt in der Kantate von 1937 sei in Wirklichkeit Kritik an der Sowjetunion, ist absurd. Die Gesangstexte sind nur auf englisch abgedruckt, was den genauen Nachvollzug erschwert; die Tracknummern für den »Trinkspruch« und die Kantate von 1947 sind vertauscht. Eine gute Idee wurde ungenügend verwirklicht. Dennoch ist die Zusammenstellung von großem dokumentarischem Wert.