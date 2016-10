Überflüssige des Tages: Gruselclowns

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Die Medienpräsenz der »Horrorclowns« kann schießwütige Reichsbürger oder Fusselbärte mit heißem Draht zu Allah nur neidisch machen. Auf der Startseite von »Google News« schafften es die makaberen Spaßmacher am Freitag nachmittag ganz nach oben – und das scheinbar ohne politische oder spirituelle Agenda (außer vielleicht der nonverbalen Programmatik »Noch mehr Irre braucht das Land«). Bild.de meldete Clown-Attacken auf ahnungslose Passanten aus Bochum, Rostock, Gelsenkirchen, Wesel, Essen, Greifswald, Leipzig und Stendal. Focus online analysierte den unheimlichen Trend, gab Tips für Betroffene und befragte dazu den Experten Jens Hoffmann, Leiter des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt.

Der wohl erste Übergriff der aktuellen Serie hatte sich am vergangenen Samstag im niederrheinischen Wesel ereignet. Ein Mann im Clownskostüm fuchtelte mit einem Messer und einer Pistole herum und bedrohte zwei junge Männer auf deutsch und englisch. Zwei weitere Male erschreckten Clowns in Wesel Passanten, einer hatte sogar eine Kettensäge dabei. In Rostock griff ein Clown einen 19jährigen mit einem Baseballschläger an. Das Phänomen scheint seinen Ausgangspunkt in den USA zu haben: Auslöser sei womöglich das Remake von Stephen Kings Horrorthriller »Es«, mutmaßte Focus online. In dem gleichnamigen Roman, der bereits 1990 zum ersten Mal verfilmt wurde, tritt »Es« nicht nur in Form des Gruselclowns Pennywise auf, sondern kann grundsätzlich die Gestalt annehmen, die sein Opfer am meisten fürchtet – sei es Blut, Nebel oder eine Riesenspinne. Weil das wiederum nicht so einfach ist, müssen zur Fratze verzerrte Clownsmasken herhalten. Es dürfte sich jedenfalls um den überflüssigsten Trend seit der Pokémon-Jagd handeln – mit dem Unterschied, dass bei letzterer Realitätsflucht die »Jäger« vor allem sich selbst gefährdeten, wenn sie mit Smartphones die Landschaft nach virtuellen Monstern absuchten. (clw)