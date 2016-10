Der beste Linke

Für viele französische Linke ein Hoffnungsträger: Jean-Luc Mélenchon auf einer Demonstration in Paris im Januar Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/dpa-Bildfunk

Zumindest für die Meinungsforscher steht rund sechs Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich fest, welcher Politiker das linke politische Lager im Mai gegen Rechte und extreme Rechte in den Kampf um die Macht im Land führen sollte. Es ist weder der amtierende sozialdemokratische Präsident François Hollande noch sein Ministerpräsident Manuel Valls und auch nicht der abtrünnige ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron – der im übrigen bisher noch nicht so genau weiss, ob er nun links oder rechts ist. Den Zuschlag gaben die Franzosen in einer vom Wochenmagazin Le Point in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage in dieser Woche dem Vertreter des Parti de Gauche (PG), Jean-Luc Mélenchon. 60,6 Prozent der Wähler hielten demnach den in den bürgerlichen Medien immer wieder gern zum »umstrittenen« Politiker degradierten Europaabgeordneten für den »glaubwürdigsten« Kandidaten der Linken.

Seit Mélenchon sich vom Parti Communiste (PCF), mit dem seine Partei bis vor kurzem durch die Wahlallianz »Front de Gauche« verbunden war, abgenabelt hat und der Umweltschutz einen wichtigen Teil seines Wahlprogramms besetzt, halten ihn offenbar nun auch die Grünen für einen der ihren. Sie hätten ihn wohl gern als ihren Kandidaten auf den Schild gehoben. Was 2012 im Wahlkampf um die Präsidentschaft noch nicht ging – die Kommunisten hatten sich geweigert »ihrem« Mann eine Kampagne gegen die Kernenergie zuzugestehen, geht jetzt, da Mélenchon zwar die Stimmen der PCF einsammeln wird, aber nicht mehr ihr offizieller, gemeinsamer Kandidat ist.

Ungehindert verlangt er nun den völligen Abschied von der Kernenergie, das Ende für den Dieselkraftstoff und die Abschaltung des Uralt-Kraftwerks in Fessenheim am Oberrhein. Der Kandidat Mélenchon, der sich weigerte, an Vorwahlen – genannt »Primaires« – der schwammig-schwerfälligen französischen Sozialdemokratie teilzunehmen, hat sich im grünen Bereich inzwischen so gut aufgestellt, dass ein Vorstandsmitglied der Europe Ecologie-les Verts (Europa Ökologie – Die Grünen, EELV) jüngst konstatierte: »Mélouche (sein Spitzname, jW) hätte an unseren Vorwahlen teilnehmen sollen, er hätte ohne Schwierigkeiten gewonnen und bei uns neue Orientierungslosigkeiten verhindert.«

Doch »Mélouche« wagt diesmal den Alleingang. Weil die EE-LV sich, wie schon 2012, nicht explizit hinter Mélenchon versammeln wollten, musste bei ihnen wohl oder übel ein eigener Kandidat oder eine Kandidatin her. Als haushohe Favoritin ging Hollandes ehemalige Wohnungsbauministerin Cécile Duflot ins Rennen, am Ende wurde sie nur Dritte und die Stichwahl werden nun zwei eher unbekannte Europaabgeordnete unter sich ausmachen: Ein alter Vertrauter des abgedankten grünen Patriarchen Daniel Cohn-Bendit, Yannick Jadot, und seine Parlamentskollegin Michèle Rivasi.

Diese grauen Niederungen der Politik hat Mélenchon längst verlassen. Aus dem früheren Parteifreund Hollandes ist ein erbitterter und anerkannter Gegner des amtierenden Präsidenten geworden, ein scharfer und böser Kritiker des von ihm als »charakterlos« bezeichneten Staatschefs. In allen jüngeren Umfragen seriöser demoskopischer Institute hat er ihn hinter sich gelassen. Wo Hollande in der Wählergunst seit Monaten nicht mehr als 11 bis 13 Prozent erreicht, liegt Mélenchon mittlerweile bei mehr als 15 Prozent. Die Chancen, an dem zu erwartenden rechtskonservativen Kandidaten Alain Juppé vorbeizuziehen und in der Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen anzutreten, sind zwar gering. Dennoch könnte die Antwort auf jene Frage schwer wiegen, die jüngst ein Kolumnist der Pariser Tageszeitung Le Monde stellte: Ist der im Jahre 2004 wegen illegaler Parteienfinanzierung zu zwei Jahren Haft verurteilte Juppé »tatsächlich recycelbar«? Und wenn nicht - wäre das dann Mélenchons Chance gegen einen anderen, noch weitaus justiziableren Vertreter der Rechten, den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy?