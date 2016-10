»Wallonien ist in Europa nicht allein«

Foto: Yves Herman/Reuters

Wie beurteilen Sie die politische Blockade von CETA durch die Regionalregierung Walloniens?

Die Position der Regionalregierung ist korrekt und mutig. Die Vertreter der PTB im Parlament Walloniens unterstützen diesen Widerstand und die Kritik an CETA. Ministerpräsident Paul Magnette von der Sozialistischen Partei, PS, und die Regionalregierung Walloniens werden jetzt von den Marionetten der Großindustrie Belgiens, der gesamten EU und Kanada beleidigt und unter Druck gesetzt. Das ist ein Hohn für einen demokratischen Prozess. In der Bevölkerung gibt es keine Unterstützung für dieses Abkommen, weder in Wallonien noch im übrigen Land oder in Europa.

Dennoch wurde in anderen Ländern eine politische Vereinbarung über das Freihandelsabkommen erreicht.

Tatsächlich nur innerhalb der politischen Kaste. Aber diese Einheitlichkeit beschränkt sich auf den Raum innerhalb der vier Wände einiger Parlamente. Das bedeutet natürlich nicht, dass es sie innerhalb der Bevölkerung gibt. Eigentlich sollte immer ein europäisches Referendum organisiert werden, wenn es um Abkommen mit derartigen Auswirkungen geht. Aber das geschieht nicht. Die Missachtung regionaler und nationaler demokratischer Prozesse in Europa hat enormen Umfang angenommen. Wir sahen das schon früher, als das französische Nein zur Europäischen Verfassung 2005 schlicht in den Mülleimer geworfen wurde. Die Verfassung wurde unter anderem Namen auferlegt. Ähnliches beobachteten wir in Griechenland, dem in keiner Weise erlaubt wurde, seine eigenen Wege in der Wirtschaft zu suchen. Jetzt haben sie mit Wallonien dasselbe vor. Sie grübeln bereits über eine »interpretative Erklärung«, die dem Vertrag beigefügt werden soll. In den Konzernzentralen werden sie in schallendes Gelächter ausbrechen. Eine solche Erklärung hat keinerlei juristische Bedeutung, darin stimmen alle Völkerrechts- und Handelsexperten überein.

Ihre Partei befindet sich in allen drei Regionen Belgiens, Flandern, Brüssel und vor allem in Wallonien, im Aufstieg. Außenminister Didier Reynders von der neoliberalen MR hat behauptet, dieser Anstieg der PTB in den Umfragen stehe hinter dem Widerstand der PS gegen CETA. Sie sei gezwungen, sich mehr nach links zu bewegen. Ist das so?

Einige politische Kommentatoren zeichnen gern ein Bild von Wallonien als großer Ausnahme in Europa. Aber noch einmal: Halten Sie ein europäisches Referendum ab, lassen Sie die Leute entscheiden. Im September demonstrierten in Deutschland 320.000 Menschen gegen TTIP und CETA, in Brüssel waren es am 20. September 10.000. Die Mehrheit der Franzosen ist der Meinung, dass die TTIP-Verhandlungen gestoppt werden sollten. Der irische Senat empfahl ebenfalls der Regierung, gegen CETA zu stimmen. In Österreich, Slowenien, Polen und Deutschland wurde bis jetzt noch nicht endgültig grünes Licht gegeben. Für eine EU-weite Petition dazu wurden mehr als drei Millionen Unterschriften gesammelt, ein Rekord.

Die Frage war, ob Ihre Partei der Grund ist für das Nein Walloniens gegen CETA.

Nein, wir sind nicht der Grund. Die Protestbewegung gegen CETA und TTIP in unserem Land ist sehr breit: genossenschaftliche Sozialversicherungsorganisationen, Nord-Süd-Solidaritätsgruppen, Klimaaktivisten, Gewerkschaften, Verbrauchergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Bauern, Frauenbewegungen, Richter usw. Natürlich, wir haben als PTB stets den Widerstand unterstützt, so wie das auch die Fraktion GUE, die Vereinigte Europäische Linke, im Europaparlament tat.

Und natürlich kann man nicht leugnen, dass wir laut den jüngsten Umfragen in Wallonien und Brüssel drittstärkste Partei sind. Das beeinflusst selbstverständlich die Haltung der PS, für die es schwierig wird, eine Doppelrolle zu spielen. Denn die von ihr geführten früheren föderalen Regierungen hatten keinerlei Problem, das Mandat für Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada zu erteilen. Das kann die PS heute nicht mehr, was teilweise auf den Druck, den die PTB ausübt, zurückgeführt werden kann. Wichtiger aber ist, dass der Widerstand eine breite Basis hat. Der Druck kommt von unten, und das ist selbstverständlich ausgezeichnet.

Übersetzung aus dem ­Englischen: Arnold Schölzel