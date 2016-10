Das ewige Brecht-Klischee

Lob der Dialektik am Berliner Schiffbauerdamm: Werbe-Model Sylvie und Brecht-Denkmal vor dessen früherer Wirkungsstätte Foto: Jens Kalaene dpa/lbn

Schon mit dem Titel seines Romans »Ästhetik des Widerstands« hat Peter Weiss hervorgehoben, dass sich effizienter Widerstand nicht auf politische und ökonomische Forderungen beschränken darf, sondern mit einem kulturellen Projekt verbunden sein muss. Will eine Bewegung die Gesellschaft verändern, muss sie den Menschen als Ganzes ansprechen, auch emotional. Mit diesem großen Werk wollte Weiss – die drei Bände erschienen zwischen 1975 und 1981 – auch Personen des Widerstands würdigen, von denen viele zur Zeit der Publikation in der BRD noch als Landesverräter galten. Seine nüchterne Sprachmacht widersetzt sich jedem Versuch, die Figuren zu literarischen Helden zu machen. Deshalb – und weil Weiss eine literarische Ich-Gestalt einfügte, die fälschlicherweise oft autobiographisch verstanden wird, lesen viele das Buch als Dokument.

Es handelt sich aber um einen historischen Roman. Was die Authentizität der Figurenzeichnung betrifft, muss er sich auch kritische Einwände gefallen lassen. Aus meiner Sicht betrifft das vor allem die Gestalten Bertolt Brechts und der ihn im schwedischen Exil umgebenden Frauen. Hier folgte Weiss erstaunlicherweise dem feministischen Mainstream der 1970er Jahre, der Geschlechterbeziehungen kaum in Relation zu den ungleichen Entwicklungschancen von Männern und Frauen in Gesellschaft und Kultur setzte. Sie erscheinen hier in erster Linie als persönliche Ausbeutungsverhältnisse.

Ein Patriarchengemälde

Als das Roman-Ich in Brechts Garten mit ihm und anderen diskutiert, erhascht es »hinterm Gebüsch« eine indiskrete Sicht auf »eine hagre, dunkelhaarige Frau, eine Zigarette mit langem Mundstück zwischen den Lippen«, die Wäsche in einer Zinnwanne bewegt. Später wandert sein Blick »wiederholt von der Frau im Garten zu der Sekretärin mit dem spröden, mädchenhaften Gesicht, und von dieser zu einer dritten, kraftvollen Frau, die sich zu Brechts Füßen niedergelassen hatte. […] Die hellblonde Gehilfin, deren Züge an eine Zeichnung von Kollwitz erinnerten, wartete geduldig auf Brechts Anweisungen, resigniert verharrte die Frau draußen in ihrer Absonderung, und auch jene, die ihm den Arm aufs Knie legte, als wolle sie einen besonderen Anspruch auf ihn geltend machen, deutete mit ihrer Wachsamkeit, ihrem ständigen Beobachten, an, dass sie bereit war, sich ihm unterzuordnen.« Brechts »patriarchalische Art« habe sich kaum von »absoluter Selbstsicherheit« unterschieden. »Ohne noch mehr von seiner Person zu kennen als die Haltung, die er einnahm im Sessel, und seine kalte, fordernde Stimme, glaubte ich, dass Brecht, mit dem Recht, das in den Leistungen begründet war, die er zurückgab, voraussetzte, dass jeder zu ihm kam, dem er winkte, jeder ihm half und ihn unterstützte, jeder sich von ihm aushorchen ließ und ihm zutrug, was er brauchte.«

Die Wirkung dieses Patriarchengemäldes wäre weniger fatal, wenn viele es nicht für eine authentische Beobachtung von Weiss hielten, der Brecht in Wirklichkeit aber nie begegnet ist. Er zeichnet hier das Bild ein männlichen Genies, dem drei ihn aufopfernd liebende Frauen das Praktische abnahmen, was ihn von seinem Schaffen ablenken konnte. Sie alle erscheinen auch in späteren Brecht-Passagen immer nur als Dienerinnen. Hier fiel Weiss in den Tunnelblick der im Westen damals üblichen Banalisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen des Exils zurück. Wenn die Schauspielerin Helene Weigel in Schweden tatsächlich einen Großteil des gemeinsamen Haushalts allein bewältigte, entsprang das keineswegs einer eingefahrenen ehelichen Rollenverteilung, sondern vor allem dem Umstand, dass nur Brecht durch sein Schreiben noch hin und wieder etwas verdiente, um die gemeinsame Zukunft in den USA zu sichern.

Verengter Blick

Weiss erwähnt nicht, dass dem Paar in Berlin und sogar noch in Dänemark ein Kindermädchen und mehrere Haushaltshilfen zur Verfügung standen. Statt dessen stellte er das feministische Argument der ungleichen Verteilung der Hausarbeit in den Vordergrund, verlor aber kein Wort darüber, dass es für Weigel nicht nur wegen der Sprachprobleme keine Arbeitsmöglichkeiten gab, sondern vor allem wegen der ihr verweigerten Arbeitserlaubnis. Dass ihre Verbitterung vor allem daher rührte, dass sie »abgeschnitten von ihrem Beruf« war, erwähnt Weiss nur in einem Nebensatz, dem ein ganzer Abschnitt folgt, in dem ihre Eifersucht auf die Nebenfrauen geschildert wird. Nun hat aber gerade Helene Weigel in diesem Punkt viel emanzipierte Selbstsicherheit und praktische Solidarität an den Tag gelegt. Weiss’ Projektion ist ein damaligen feministischen Vorstellungen entsprungenes schematisches Bild.

Auch die Leiden Margarete Steffins verursachte nach Weiss vor allem Brecht, der die mit eigenem literarischen Talent ausgestattete Frau als Sekretärin missbrauchte. Dass sie in Deutschland noch keine Zeile veröffentlicht und in Skandinavien daher nicht die geringste Publikationsmöglichkeit hatte, wird nicht thematisiert. Das aber war der Grund, weshalb sie sich mit der Einbindung in Brechts Schreibwerkstatt zufriedengeben musste. Weiss lässt auch aus, dass ihr durchaus Zeit zum eigenen Schreiben blieb und dass Brecht es war, der ihr bescheidene Publikationsmöglichkeiten in Moskau vermittelte. Nicht günstiger sah es für die Dänin Ruth Berlau aus, deren Arbeitsmöglichkeiten im Exil zum großen Teil ebenfalls nur über Brechts Beziehungen zustande kamen.

Neue Freizügigkeiten

Obwohl Weiss Sigmund Freuds Werk gut kannte, präsentierte er hier ein vorfreudianisches Bild der Sexualität. Deren Triebkomponente bezog er, wenn überhaupt, nur auf den Mann Brecht. Offenbar zog er nicht in Betracht, dass mit dem massenhaften Eintritt von Frauen aller Schichten ins Erwerbsleben in der Weimarer Republik erstmals auch ein relevanter Teil der Frauen ihre erotische Subjektivität auszuleben versuchte. Weil es kriegsbedingt zuwenig Männer zum Heiraten gab, war das Sprengen der bürgerlichen Moral verbreitete Praxis. Für die Frauen öffnete sich nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern auch das erotische Experimentierfeld, auf dem sie sich freilich oft noch weniger souverän als die Männer bewegten. Zum Teil von Weiss inspiriert, arbeitete sich später eine ganze Phalanx von Brecht-Essayisten immer wieder daran ab, seine Frauen auf Sexobjekte zu reduzieren, die er für seine eigenen Arbeiten ausnutzte.

Es hängt wahrscheinlich mit Weiss’ eigenem Ideal der monogamen Beziehung zusammen, dass er das Bild des Mannes Brecht letztlich fast ausschließlich anhand der Anekdoten erstehen ließ, die ihm Ruth Berlau in Ostberlin erzählt hatte. In seiner Kritik an Brecht scheint Weiss’ Überzeugung auf, dass vor allem der einzelne Mann für das private und sogar für das berufliche Glück der Frau verantwortlich sei. Diesbezüglich teilte er Paradigmen des zeitgenössischen, von US-amerikanischen Mittelschichtsfrauen geprägten feministischen Mainstreams. Diese Vorstellung von Gleichberechtigung ging über bürgerliche politische Korrektheit nicht hinaus, die allenfalls die serielle Monogamie akzeptierte.

An der Konsequenz, mit der Peter Weiss Brechts Frauen entsubjektivierte, wird deutlich, dass er einer früheren, konservativeren Generation angehörte als die 68er, die ihn rezipierten. Die Zwiespältigkeit der von ihnen diskutierten und – dank der »Pille« – auch gelebten anderen Praxen der Geschlechterbeziehungen erscheint erst in Erasmus Schöfers Romanfolge »Die Kinder des Sisyfos«, der kongenialen Fortsetzung der »Ästhetik des Widerstands«.