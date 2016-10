»Schwarzer Mittwoch«

Trotz strömenden Regens demonstrierten in Buenos Aires mehr als 100.000 Menschen Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Unter dem Slogan »Nosotras Paramos« (Wir Frauen streiken) sind am Mittwoch (Ortszeit) in Buenos Aires nach Angaben der Veranstalter rund 100.000 Menschen gegen die grassierende Gewalt gegen Frauen auf die Straße gegangen. Aufgerufen zum »Nationalen Frauenstreik« am »schwarzen Mittwoch« hatten 50 linke und feministische Organisationen im ganzen Land, unter ihnen die für ihren Widerstand gegen die Militärdiktatur (1976–1983) weltweit bekannt gewordenen »Mütter der Plaza de Mayo« und verschiedene Gewerkschaftsverbände. Neben der Forderung nach einem Ende der Morde und dem Gedenken an die Opfer verlangten die Teilnehmer ein Ende der ökonomischen und sozialen Benachteiligung von Frauen und die Anerkennung nach wie vor unbezahlter Haus- und Erziehungsarbeit. In Sprechchören wurde zudem das Recht auf sicheren und kostenfreien Schwangerschaftsabbruch verlangt. »Wir wollen über keine Frauenmorde mehr in den Medien lesen müssen. Wir wollen nicht, dass alle 20 Stunden eine von uns stirbt. Wir wollen nicht vergewaltigt, nicht unter Drogen gesetzt, nicht geprügelt werden, nur weil wir Frauen sind«, hieß es im Aufruf. Es gehe darum, die Machokultur zu bestreiken und die Präsenz von Frauen in der Produktion sichtbar zu machen. Deshalb sollten alle Frauen am Mittwoch mittag für eine Stunde ihrem Arbeitsplatz fernbleiben und sich anschließend ab 17 Uhr im Zentrum der argentinischen Hauptstadt versammeln. Auch in anderen Ländern Süd- und Mittelamerikas gingen Menschen unter der Losung »Ni una menos« (Nicht eine einzige weniger) auf die Straße. Größere Solidaritätsdemonstrationen fanden unter anderem in Mexiko, Chile, Peru, Honduras und Guatemala statt.

Unmittelbarer Anlass für die Großkundgebung in Buenos Aires war der Tod eines am 8. Oktober vergewaltigten und brutal ermordeten 16jährigen Mädchens. Lucía Pérez aus dem Ferienort Mar del Plata war von zwei Männern entführt und brutal missbraucht worden. Die junge Frau starb am folgenden Tag an ihren inneren Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft.

Die Nichtregierungsorganisation »La casa del encuentro« (Haus der Begegnung) zählte zwischen 2008 und 2016 in Argentinien 2.094 registrierte Morde aus Frauenhass. Feministische Organisationen in Lateinamerika sprechen von »femicidio« (Femizid). Statistisch bleiben 98 Prozent dieser Gewaltverbrechen unaufgeklärt, die Täter gehen straffrei aus.

Bereits am 3. Juni waren feministische Organisationen gegen sexuelle Gewalt und Morde an Frauen auf die Straße gegangen. Vor zwei Wochen trafen sich in Rosario 70.000 Frauen zu einem landesweiten Kongress. Sie debattierten mehrere Tage unter anderem über häusliche Gewalt, das Recht auf Abtreibung, Selbstbestimmung über den eigenen Körper und Prostitution. An einem folgenden Demonstrationszug durch die Stadt nahmen rund 100.000 Menschen teil. Vor der Kathedrale der Stadt attackierten Sondereinheiten der Polizei die Teilnehmenden mit Gummigeschossen und Tränengas.

Die Regierung von Präsident Mauricio Macri kündigte als Reaktion auf die wachsende Stärke der feministische Bewegung bereits im Juli einen Plan zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt an, der primär auf die Verschärfung der Strafverfolgung und den Ausbau staatlicher Bildungsprogramme zielt. Macri hat sich in dieser Frage bei den sozialen Bewegungen allerdings diskreditiert. Noch 2014 hatte er über die Belästigung von Frauen auf der Straße erklärt, dass er Frauen, die sich davon gestört fühlen, nicht glaube. Seine neoliberale Politik, die auch gewaltige Preissteigerungen bei den Grundnahrungsmitteln zur Folge hatte, ging einher mit der Kürzung von Geldern für Sozial- und Bildungsprogramme. Darunter waren auch diejenigen zur Versorgung und Betreuung von Betroffenen sexueller Gewalt.