Gegen US-Präsenz

Mehrere Demonstranten sind am Mittwoch bei Protesten vor der US-Botschaft in der philippinischen Hauptstadt Manila durch die Polizei verletzt worden. Wie die Zeitung The Guardian meldete, fuhr ein Polizeiauto in die Kundgebung und überrollte mehrere Menschen, drei Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Neben Studenten nahmen auch Arbeiter und Indigene an der Demonstration teil. Sie forderten das Ende der US-amerikanischen Truppenpräsenz in den Philippinen. Organisiert wurde der Protest vom linken Bündnis Bayan (Nation). (jW)