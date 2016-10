Rotlicht: NATO

Kein Freund des Militärbündnisses. Anti-NATO-Demonstrant im Mai 2012 in Chicago Foto: Eric Thayer/Reuters

Sie hat überlebt, auch wenn einige noch vor 15 Jahren ihr baldiges Ende vorhersagten: die »Organisation des Nordatlantikvertrages«, englische Abkürzung NATO. Am 4. April 1949 in Washington gegründet, schloss das mächtige transatlantische Militärbündnis zunächst zwölf Staaten aus Nordamerika sowie Nord-, West- und Südeuropa zu einem westlichen Block gegen die Sowjetunion und die sozialistischen Staaten Osteuropas zusammen. Die Zuspitzung des Systemkonflikts führte 1952 zur Aufnahme Griechenlands und der Türkei, womit sich die NATO Stützpunkte unmittelbar im Süden der Warschauer Vertragsstaaten sicherte, strategisch günstig gelegen auch für alle Aktivitäten im Mittleren Osten. 1955 trat schließlich die Bundesrepublik als zentraler Frontstaat im erbitterten Kampf gegen den Systemgegner bei. Die NATO betrieb martialische Hochrüstung, zwang die Warschauer Vertragsstaaten zum kostspieligen Gegenhalten – und trug so letztlich dazu bei, sie in den Kollaps zu treiben.

In Debatten über den Zweck der NATO wird bis heute gern eine Äußerung von Lord Ismay zitiert, dem ersten NATO-Generalsekretär: Das Bündnis sei dazu da, »die Amerikaner drin zu halten, die Russen draußen und die Deutschen unten«. »Die Amerikaner drin zu halten«: Das konservative Establishment Großbritanniens und anderer europäischer Staaten setzte alles daran zu verhindern, dass in den USA die isolationistischen Tendenzen der 1930er Jahre wieder Oberwasser gewinnen würden und man die aggressive Politik gegen die Sowjetunion ohne transatlantische Rückendeckung hätte betreiben müssen. »Die Russen draußen« halten: Diese Zielsetzung hat das Ende der Sowjetunion überdauert, wie die in den 1990er Jahren gestartete NATO-Osterweiterung zeigt. Es ging eben schon in den 1950ern nicht nur um den Kampf gegen den Sozialismus, sondern auch darum, eine alte rivalisierende Macht auszuschalten. »Russen« zu sagen statt »Sowjets«: Die Formulierung war überraschend korrekt.

Und »die Deutschen unten« zu halten – das war nach Deutschlands gescheitertem zweiten Griff nach der Weltmacht in der Tat ein zentrales Ziel der westlichen Alliierten. Da die Bundesrepublik jedoch als Frontstaat im Systemkampf benötigt wurde, galt ihre Einbindung in ein Kriegsbündnis mit der dominanten Militärmacht USA als Mittel der Wahl. Dass die bundesdeutschen Eliten nicht auf Dauer »unten« bleiben wollten, war natürlich klar. Insofern wurde es in den Jahren ab 1990 spannend, als die NATO ihren sozialistischen Feind besiegt und damit ihre offizielle Legitimation verloren hatte. In den 1990er Jahren legte Deutschland die EU auf das Ziel einer gemeinsamen Militärpolitik fest. Wozu? Gehörten nicht die meisten EU-Staaten ohnehin schon der NATO an? »Die NATO wird an den Rand gedrückt«, prophezeite Ende 2001 der damalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Christoph Bertram; dafür werde »die Europäische Union (…) wichtiger werden«. Die Perspektive, der erstrebte Aufstieg der EU zur eigenständigen – deutsch dominierten – Weltmacht könne die NATO schwächen, ließ Transatlantiker, die nur einen geeinten Westen dem aufsteigenden China überlegen sahen, fieberhaft nach neuen Aufgaben für die NATO suchen.

Und heute? Die NATO hat eine neue Legitimation zunächst im »Antiterrorkrieg« gefunden; dann ist sie, weil Russland wieder zu erstarken scheint, zum Kalten Krieg zurückgekehrt, auch wenn sich die Mitgliedsstaaten nicht wirklich einig in der Frage sind, mit welcher Intensität der Machtkampf gegen Moskau ausgetragen werden soll. Aktuell beginnt sie – nach der Stationierung neuer Truppen in Osteuropa – mit dem Ausbau ihrer Stellungen im Mittelmeer und in Nah- und Mittelost. Dabei geht sie allerdings in Arbeitsteilung mit der EU vor, deren Marine etwa am Horn von Afrika im Einsatz bleiben wird, wenn die NATO-Schiffe zum Jahresende abziehen, und die sich zudem den Zugriff auf Libyen zu sichern sucht. Ihre einstige Position als alleinige Militärmacht der westlichen Welt hat die NATO verloren.