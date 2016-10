Merci, Wallonie

Der rote Hahn, das Symbol der Wallonie Foto: Montage jW

Von wegen Durchmarsch bei CETA: Das von Insidern ausgehandelte Geheimabkommen zum (vermeintlichen) Freihandel zwischen EU und Kanada ist kein Selbstläufer, wie es die EU-Konzernlobbyisten und Eurokraten gerne hätten. Ein veritabler Zwergenaufstand droht, das Referenzprojekt zur wirtschaftlichen und juristischen Entmündigung der beteiligten Staaten zugunsten ungehemmter Geschäftemacherei auszuhebeln.

Was ist die kleine Wallonie gegen das mächtige Konzerneuropa, genannt EU? Im Moment mindestens ein Stolperstein, wenn nicht gar ein Hemmnis für das Comprehensive Economic and Trade Agreement. Das unter seiner Abkürzung zum Symbol einer erbitterten Auseinandersetzung gewordene Abkommen soll kommende Woche auf einem feierlichen »EU-Kanada-Gipfel« unterzeichnet werden.

Der Termin ist in Gefahr. Das Parlament des frankophonen belgischen Landesteils hatte vergangene Woche sein Veto gegen CETA eingelegt (jW berichtete). Damit kann die Zentralregierung in Brüssel dem EU-Kanada-Deal laut Verfassung nicht zustimmen. Dafür bedarf es des positiven Votums aller drei Regionen, also Flanderns, Walloniens und Brüssels. »Was nun?« fragten sich am Dienstag nicht nur die EU-Handelsminister. Die waren nach Luxemburg gereist, um CETA endgültig auf den Weg zu bringen – und mussten unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Eine Blamage für die Antreiber, ein Hoffnungsschimmer für die Gegner des Abkommens. Jetzt richten sich die Blicke auf das turnusmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag.

Die »Chefinnen« und »Chefs« sollen es richten. Und sie haben einige Optionen. Beispielsweise wäre denkbar, dass sie via EU-Kommission den Wallonen ein Angebot machen, das diese nicht ablehnen können. Doch das sollte schon mehr als zehn Stellen vor dem Komma haben, hieß es aus informierten Kreisen spöttisch. Womöglich sollte damit der Eindruck erweckt werden, den Parlamentariern in Namur ginge es um Geld, statt um ernsthafte Zweifel am Abkommen und seinen Folgen.

Walloniens Regierungschef Paul Magnette hatte am Montag beklagt, dass Druck auf ihn ausgeübt werde. Es habe in den vergangenen Tagen Diskussionen über die Forderungen der Wallonen nach Klarstellungen und Garantien gegeben, sagte er der Nachrichtenagentur Belga. Nun warte er auf einen neuen Text. Wenn dieser aber nicht ausreiche, bleibe er bei seiner Ablehnung, so der Politiker laut Nachrichtenagentur AFP.

Die belgische Regierung könnte sich auch über das Votum hinwegsetzen und den Vertrag unterzeichnen. Dies hatte Ende vergangener Woche der flämische Politiker und frühere EU-Kommissar Karel De Gucht verlangt. Der nachfolgenden juristischen Auseinandersetzung könne man dann gelassen entgegensehen, so der Tenor von De Gucht und Co.

Bis zum Dienstag nachmittag hatten die Wallonen dem Druck nicht nachgegeben. Auch Flandern und Brüssel drängen die »Abtrünnigen« zur Änderung ihres Beschlusses. Und Kanada werde schon langsam ungeduldig, schrieb das belgische Algemeen Dagblad am Dienstag.

Apropos Kanada: Aktuell gilt für die EU-Granden noch die alte Planung. Am Donnerstag soll CETA vertraglich geregelt sein. Nicht zuletzt mit Blick auf die möglicherweise noch weitaus gefährlichere Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mit den USA. Das Publikum darf gespannt sein, ob der Termin am Donnstag gehalten wird. Und wir sagen schon jetzt einfach einmal: Merci, Wallonie