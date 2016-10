Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA/dpa-Bildfunk

Die »Verteidiger Europas« haben für Ende Oktober ein Treffen in Linz angekündigt. Wer steckt dahinter?

Der Kongress am 29. Oktober dient als Vernetzungsplattform für rechte Gruppen aus Österreich und Deutschland. Wir gehen davon aus, dass die Identitären, deutschnationale Burschenschaften und weitere rechte Splittergruppen aus dem deutschsprachigen Raum teilnehmen werden. Als Veranstalter treten die FPÖ-Onlinezeitung unzensuriert.at sowie das rechte Magazin Info-Direkt auf. Als Referenten wird neben FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl auch Felix Menzel, einer der Schlüsselfiguren der Identitären in Deutschland, angekündigt. Erwähnenswert ist zudem, dass der Zugang zum Kongress sehr restriktiv ist. Teilnehmer werden im Vorfeld auf ihre politischen Hintergründe überprüft, bevor sie die Karten zugestellt bekommen.

Wie schätzt das Bundesamt für Verfassungsschutz die Lage ein?

Auf der einen Seite weiß der österreichische Verfassungsschutz über die Teilnahme von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Gruppierungen Bescheid, geht aber offiziell bislang nicht von strafrechtlich relevanten Gefährdungen von seiten der Kongressteilnehmer aus. Auf der anderen Seite stuft er die Deliktgefahr bei der Gegendemonstration als sehr hoch ein – im Gutachten des Verfassungsschutzes wird schon jetzt überwiegend von vermeintlich »linksextremen« Gewaltakten schwadroniert. Hingegen setzen speziell die neurechten Identitären auf oft unangekündigte und spontane Vandalenakte, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch am Kongressabend zu solcherlei Aktionen in Linz kommen könnte. Hier ist das Amt schlicht nachlässig.

Welche Rolle spielt die politische Konstellation in Oberösterreich in dieser Frage?

Die ÖVP, die seit der oberösterreichischen Landtagswahl 2015 stark an Boden verloren hat, überlässt der FPÖ in den meisten Feldern die Themensetzung und gerät dadurch unter Zugzwang. Konkret in diesem Fall: Zunächst hat das Land Oberösterreich als Eigentümer der Redoutensäle mit den Kongressveranstaltern einen Mietvertrag abgeschlossen. Als SPÖ und Grüne daraufhin Anträge zur Änderung der Vergaberichtlinien eingebracht haben, wurden diese sowohl von FPÖ als auch von ÖVP abgewiesen. Man kann davon ausgehen, dass hier die ÖVP einmal mehr vor der FPÖ eingeknickt ist.

»Linz gegen rechts« demonstriert ja auch seit einigen Jahren gegen die in Oberösterreich stattfindenden deutschnationalen Burschenbundbälle, die die gleiche Zielgruppe ansprechen wie der Kongress. Gibt es dort Erfolge?

Erfolge insofern, als wir das Thema jedes Jahr stark in die Medien bringen können. Dem Burschenbundball wird damit letztlich eine breite öffentliche Aufmerksamkeit zuteil, wie sie die Veranstalter und Teilnehmer selbst gar nicht wünschen. Ich denke, dass wir dadurch zumindest einen Teil der potentiellen Besucher aus der politischen Mitte von einer Teilhabe am Ball abhalten und damit damit das weitere Eindringen von rechts in die gesellschaftliche Mitte aufhalten konnten. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass speziell die ÖVP jegliche Distanzierung vermissen lässt.

Aus welchen Gruppen besteht das Bündnis?

Wir sind aktuell rund 70 Organisationen. Der aktive Kern besteht aus sozialistischen und grünen Vorfeldorganisationen sowie der Kommunistischen und der Gewerkschaftsjugend. Grundsätzlich aber ist im Bündnis der größte Teil der alternativen gesellschaftspolitischen Szene in Oberösterreich abgebildet. Die katholische Kirche etwa hat sich in dieser Frage bislang nicht geäußert.

Wie gehen Sie konkret mit dem Kongress am 29. Oktober um?

Zur Zeit gibt es zu diesem Thema eine relativ hohe Medienpräsenz, über die ein gewisser Druck auf die Landesregierung aufgebaut werden kann. Wir haben hierfür auch prominente Unterstützer gewonnen, etwa den Schauspieler Erwin Steinhauer. In den nächsten Tagen wollen wir die Medienpräsenz weiter verstärken und alle Kräfte auf die Mobilisierung bündeln, um an dem Tag in möglichst großer Zahl auf die Straße gehen zu können.