ING bastelt am Dach

Protest: Inszenierung eines Lehrstückes »Banker und Beschäftigter« am 7. Oktober in Brüssel Foto: Francois Lenoir/Reuters

Es ist eine Nachricht, die in Zeiten des »Brexit« ein wenig verwundert: Die niederländische Großbank ING verlegt einen Teil ihrer Geschäfte aus Amsterdam und Brüssel nach London. Es geht vor allem um den Derivate- und Valutahandel. 60 Arbeitsplätze wandern damit auf die britische Insel, berichtete vergangene Woche das Financieele Dagblad aus den Niederlanden. Die Verlegung ist ein Teil der großen Umstrukturierung der Bank, die insgesamt bis zu 7.000 Angestellte weltweit ihren Job kosten wird, vor allem in Benelux.

»Die Wahl Londons ist bemerkenswert, weil Großbritannien die EU verlässt«, kommentiert das Financieele Dagblad den Schritt. Grund des Umzugs sei das Spitzenpersonal, das sich in der britischen Hauptstadt tummele, lässt die Bank verlauten. London stach dabei den Firmenhauptsitz Amsterdam aus und auch Frankfurt am Main, was der in deutschen Medien kolportierten Prognose zur Zukunft von »Mainhattan« einen Dämpfer versetzt.

Der Kampf um den Titel als Europas Finanzhauptstadt scheint für London also nicht verloren, wie Kritiker des britischen EU-Austrittsvotums das behaupten. Möglicherweise habe der großzügigere Umgang mit Bonuszahlungen, der in London gepflegt werde, den Ausschlag für den Umzug gegeben, vermutet die niederländische Finanzpresse.

ING kündigte die Zusammenlegung weiterer Geschäftszweige an, es sei aber noch nicht entschieden an welchen Orten. Die Umstrukturierung begann schon vor gut acht Monaten, als man beschloss, einen Großteil des Onlineservices nach Manila (Philippinen) zu verlegen. In einem Arbeitspapier wird offenbar ausdrücklich auf die niedrigen Lohnkosten und die »attraktive finanzielle Kompensation und ein vorteilhaftes Steuersystem« hingewiesen. Ein Teil der digitalen Datenverarbeitung solle auch in Katowice, Bratislava und Bukarest erledigt werden, schreibt das Boulevardblatt De Telegraaf.

Von den Veränderungen bei der Großbank ist einmal mehr Belgien betroffen, das bereits den Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen bei der dortigen Tochter des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar verkraften muss. 3.500 Jobs gehen im Nachbarland bis 2021 verloren, wenn ING, wie angekündigt, 650 Filialen schließt. Mit 2.500 Stellen sind die Niederlande etwas weniger schlimm dran. Ein Grund, warum der Finanzriese in Belgien besonders hart rationalisieren will, ist auch die standhafte Weigerung vieler Belgier, ihre Bankgeschäfte übers Internet abzuwickeln, wie es in den Niederlanden gang und gäbe ist. Flamen und Wallonen spazieren immer noch lieber persönlich zum Bankschalter.

Während sich die Entrüstung über die Pläne des Geldhauses in den Niederlanden in Grenzen hält, sind die Gewerkschaften in Belgien im Kampfmodus. Sie drohen mit einem unbefristeten Streik, falls ING nicht zügig einen vernünftigen Sozialplan auf den Tisch legt. Zahlreiche Mitarbeiter haben schon spontan für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt, nachdem vor gut zwei Wochen die Pläne des Vorstands bekanntwurden. Es waren die größten Streiks in der Geschichte gegen eine Bank in Belgien, teilten die Gewerkschaften mit.

Die Art und Weise, wie die Chefetage die Rationalisierung angekündigt hatte, sorgte für viel Wirbel. Kühl sei sie gewesen. In der Firma soll vorher eine interne Mail die Runde gemacht haben, in der »aufregende Neuigkeiten« angekündigt wurden, eine Wortwahl, die vielen Mitarbeitern sauer aufstieß. In einer anderen Mail hatte ING versucht, die Angestellten davon abzubringen, ihre Wut gegenüber den Medien zu äußern, berichtete der niederländische Senderverbund NOS. Anfragen von Journalisten seien bitte an die Pressestelle durchzureichen. Ein netter, aber erfolgloser Versuch, die aufgebrachten Beschäftigten an die Kandare zu nehmen.

»Wir müssen den Löwen gemeinsam zähmen«, ist die Losung der belgischen Gewerkschafter. Der Löwe, das Wappentier des niederländischen Königshauses, ist im ING-Firmenlogo integriert. Die Wut auf der Straße ist groß. Es ist ja nicht so, dass ING keinen Gewinn machen würde. Sechs Milliarden Euro in Belgien erwirtschafteter Dividenden konnte die Bank in den letzten Jahren an ihre Aktionäre ausschütten, berichtete NOS. Vorstandschef Ralph Hamers erhielt 2015 eine kräftige Lohnerhöhung und verdient nun statt 1,27 Millionen Euro im Jahr 1,63 Millionen Euro (jW berichtete).

Ist die Bank in Not? »Wir haben drei Millionen neue Kunden, 56 Milliarden Euro an neuen Krediten vergeben, und wir haben eine stärkere Kapitalposition als je zuvor«, verriet Hamers vor vierzehn Tagen dem Sender RTL Z aus Luxemburg. Die Umstrukturierung werde trotzdem weitergehen, die Bank werde noch mehr auf das Internet setzen. Nur so habe man auf dem umkämpften Markt eine Chance. »Man muss das Dach reparieren, wenn die Sonne scheint«, sagte Hamers bei RTL Z . Gutes Wetter für Entlassungen also.