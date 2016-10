Nur trockenes Brot für Arme

Solange Vermögende in der BRD geschont werden, kann Armutsbekämpfung nicht funktionieren Foto: Paul Zinken/dpa

Die ver.di-Drucker-Tage sind beliebt wie eh und je. Sogar noch mehr Kolleginnen und Kollegen als in den Vorjahren kamen am Wochenende zur zehnten Auflage des Branchentreffens im hessischen Gladenbach zusammen, wie René Rudolf aus der ver.di-Fachgruppe Verlage, Druck und Papier am Freitag abend zum Auftakt verkündete. Und dabei geht es für die Drucker, Verlagsmitarbeiter, Zeitungszusteller und andere gar nicht um konkrete Verbesserungen ihrer Arbeitssituation, wenn sie sich alle zwei Jahre in einer ver. di-Bildungsstätte treffen. Auf dem Programm stehen traditionell allgemeinpolitische Themen. Das Wochenende war überschrieben mit der Frage »Wie arm oder reich geht es in Deutschland zu?«

Dazu referierte am Samstag vormittag zuerst Christoph Butterwegge von der Universität Köln vor rund 70 Zuhörern. Der Politikwissenschaftler machte zu Beginn die Unterscheidung von relativer und absoluter Armut deutlich. So seien zwar in einer reichen Gesellschaft wie der BRD die Grundbedürfnisse gedeckt. Armut in einem reichen Land könne für die Betroffenen aber sehr bedrückend sein. Sie erfahren soziale Ausgrenzung, ziehen sich zurück und erleben, etwa wenn sie Hartz IV beziehen, immer wieder, dass sie selbst dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie arm sind. So werde versucht, zu negieren, dass es in unserer Gesellschaft Armut gibt, indem ein steinzeitlicher Armutsbegriff zugrunde gelegt werde. »Kein Mensch käme auf die Idee, einen reichen Mann zu fragen, wie viele Kutschen oder Pferde er besitzt«, so Butterwegge. Denn Reichtum an solchen Luxusgütern eines vergangenen Jahrhunderts festzumachen, komme allen absurd vor. Bei Armut hingegen werde genau dieser alte Maßstab noch immer angesetzt, wenn jemand mehr habe als »trockenes Brot«.

Das mache es auch so schwierig, Armut gesellschaftlich zu bekämpfen: Absoluter Armut könne man mit karitativem Verhalten begegnen. Dort engagieren sich ja auch etliche Wohlhabende. Relative Armut könne aber nur durch Umverteilung bekämpft werden. Dagegen sperren sich nicht nur Vermögende, sondern mit ihnen auch die Politik.

So sei die am Freitag beschlossene Reform der Erbschaftssteuer (jW berichtete) ein gutes Beispiel dafür, wie Vermögende geschont werden. Nachkommen der Reichsten könnten weiterhin einen ganzen Konzernkomplex erben, ohne einen einzigen Cent an Steuern zahlen zu müssen. Die Politik begründet diese Verschonung von Reichen meist mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen und damit, man wolle »Leistungsträger« nicht über Gebühr zur Kasse bitten, da diese sonst das Land verließen. Butterwegge führte aus, dass es keine Leistung sei, als Sohn oder Tochter eines Milliardärs geboren zu werden. »Wenn man also an dieser Stelle, beim Nachlass, nicht steuerlich zugreift, wann will man es denn sonst machen, wenn man Leistungsträger nicht belasten will?« fragte der emeritierte Professor. Gehe es wirklich um den Erhalt der Arbeitsplätze, gebe es beispielsweise die Möglichkeit, dass der Staat stiller Teilhaber einer Firma werde, sofern der Erbe nicht in der Lage sei, eine angemessene Erbschaftssteuer zu zahlen.

Statt dessen verändere sich das Gerechtigkeitsempfinden, »weg von einer Verteilungsgerechtigkeit, hin zu einer Leistungsgerechtigkeit«. »Eine Alleinerziehende zahlt für Windeln einen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Ein Reicher, der sich ein Sportpferd kauft, zahlt lediglich sieben Prozent. Ein Superreicher, der ein Aktienpaket erwirbt, zahlt gar keine Umsatzsteuer«, erläuterte Butterwegge. Um das zu überwinden, setzt der Politikwissenschaftler langfristig auf die Mittelschicht, die zwei Möglichkeiten habe, den eigenen Abstiegsängsten zu begegnen: entweder nach unten zu treten oder sich mit unteren Schichten gegen die Verursacher der Armut zu solidarisieren. Allerdings hätten bis jetzt beispielsweise die Gewerkschaften dem Prozess der Polarisierung wenig entgegengesetzt, unter anderem durch Unterstützung der sogenannten Agenda 2010.

Für eine effektive Auseinandersetzung müsse man den Klassengegensatz betonen, auch weil man sonst Rechtspopulisten in die Hände spiele. Im Falle etwa der ankommenden Flüchtlinge, die den Armutsbegriff, so prophezeite Butterwegge, in der öffentlichen Wahrnehmung noch weiter verengen würden. Arm sei dann nur noch der, der nichts weiter habe, als das was er am Körper trage. Ein Grund für diese Einschätzung sei unter anderem die Wahrnehmung der BRD als Mittelstandsgesellschaft, die aber längst überholt sei. Butterwegge bewies das mit einem international anerkannten Index, um Ungleichheit aufzuzeigen, dem sogenannten Gini-Koeffizienten. Liegt dieser bei null, haben alle gleich viel, liegt er bei 100 Prozent, besitzt einer alles. »Die USA werden oft zuerst genannt bei einer Gesellschaft mit ungleicher Vermögensverteilung«, so Butterwegge. »Tatsächlich liegt der Gini-Koeffizient für Vermögen in dem Land bei 80. Aber bei uns beträgt er auch schon 76.«