Krieg um Mossul

Auf dem Weg Richtung Mossul: Ein Konvoi kurdischer Peschmerga am Montag 30 Kilometer vor der irakischen Großstadt Foto: AP Photo/Bram Janssen

Der irakische Ministerpräsident Haidar Al-Abadi gab sich in der Nacht zu Montag in seiner Fernsehansprache optimistisch: »Die Zeit des Sieges ist gekommen, und die Operationen zur Befreiung von Mossul haben begonnen.« Der Angriff diene dazu, die Stadt von den Milizen des »Islamischen Staates« (IS) zurückzuerobern. Kurdische Peschmerga meldeten am Montag mittag erste Erfolge, einige Dörfer im Osten von Mossul seien eingenommen worden. Bereits vor Beginn der Offensive waren Flugblätter über der Stadt abgeworfen worden, um die Zivilbevölkerung über den bevorstehenden Angriff zu informieren.

Nach offiziellen Angaben sollen 30.000 irakische und kurdische Kämpfer an der Operation beteiligt sein. Wie viele IS-Kämpfer in der Stadt sind, ist unbekannt. Offiziell wird von 4.000 ausgegangen, doch könnten es auch deutlich mehr sein. Unklar ist zudem, wie sich die Dschihadisten verhalten werden.

Der UN-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien warnte: Bis zu 1,5 Millionen Menschen in Mossul seien durch die Offensive direkt gefährdet. Zehntausende Menschen könnten eingeschlossen und vom IS als »menschliche Schutzschilde« festgehalten werden. Hilfsorganisationen rechnen mit Hunderttausenden Flüchtlingen und haben bereits neue Flüchtlingslager im Nordirak errichtet.

Wenige Tage vor Beginn der Offensive hieß es aus Kreisen des russischen diplomatischen Korps, die USA und Saudi-Arabien hätten Tausenden IS-Kämpfern den freien Abzug aus Mossul garantiert. Unter Vermittlung saudischer Geheimdienstoffiziere sollten die Dschihadisten im Osten Syriens neu aufgestellt werden, hatte RIA Novosti unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtet.

Der US-Sonderbeauftragte für die Internationale Allianz gegen den IS, Brett McGurk, schrieb auf Twitter: »Viel Glück den heroischen irakischen Streitkräften, kurdischen Peschmerga und Ninive-Freiwilligen.« Letztere sind eine Miliz vorwiegend aus assyrischen Christen und Jesiden, die im Oktober 2014 gegründet wurde und seitdem von den USA unterstützt wird. McGurk erklärte zudem: »Wir sind stolz, an eurer Seite zu stehen.«

Ende September hatte US-Präsident Obama 600 US-amerikanische Soldaten in den Irak verlegt, um bei der Einnahme von Mossul zu helfen. Damit hat sich die offizielle Zahl von US-Soldaten in dem Land auf 5.100 erhöht. Außerdem hat Washington ebenso wie Paris und Berlin in den vergangenen Jahren die irakische Armee und die kurdischen Peschmerga aufgerüstet und ausgebildet. Wie Berichte und Selbstzeugnisse belegen, sind vor allem in den Reihen der nord­irakischen Peschmerga Söldner von internationalen Sicherheitsfirmen und Spezialkräfte aus den USA, Deutschland und Frankreich vertreten.

Unklar ist, wie die rund 2.000 türkischen Soldaten sich verhalten werden, die – gegen den erklärten Willen der irakischen Regierung – die Region um Baschika nordöstlich von Mossul besetzt halten. Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan erklärte vor wenigen Tagen, dass sich die türkischen Truppen an der Mossul-Offensive beteiligen würden, um später Ansprüche Ankaras in der Region behaupten zu können: »Wir werden bei der Operation dabeisein, wir werden am Tisch sitzen. Es ist nicht möglich, dass wir außen vor bleiben«, erklärte Erdogan.