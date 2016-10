Foto: REUTERS/Julian Stratenschulte

Mehr Verantwortung lässt sich beziffern. Das gilt jedenfalls für das, was Joachim Gauck seit drei Jahren gebetsmühlenartig predigt: die angebliche »Verantwortung« Deutschlands, weltweit offensiver zu intervenieren, auch militärisch. Auf 20 Milliarden Euro im Jahr beläuft sich dieses Plus, legt man die Erhöhung des deutschen Militärhaushalts von 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 2,0 Prozent zugrunde, die Kanzlerin Angela Merkel am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Aussicht gestellt hat. Aktuell ist geplant, den Etat der Bundeswehr von 34,3 Milliarden Euro in diesem Jahr bis 2020 auf 39,2 Milliarden Euro zu erhöhen. Schon das ist viel. Zwei Prozent des BIP, das wäre aber noch deutlich mehr, nämlich über 60 Milliarden Euro. Da liegt laut Merkel das – vorläufige – Ziel.

Man kann Gaucks »Verantwortung« auch stofflich präzisieren. Sie besteht zum Beispiel aus fünf Korvetten, die die deutschen Seestreitkräfte in den nächsten Jahren erhalten soll. Allein sie werden auf 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Die Marineoperationen am Horn von Afrika und vor der Küste des Libanon sind zu Dauereinsätzen geworden; hinzu kommen die zur Flüchtlingsabwehr vor der Küste Libyens und der Schutz eines französischen Flugzeugträgers im Krieg gegen den IS. Will Berlin die Militärinterventionen noch stärker ausweiten, dann braucht die Marine neues Gerät. Genauso ist es bei den anderen Teilstreitkräften. Ein Beispiel: das Sturmgewehr G 36. Als es entworfen wurde, hatte noch niemand die Hardcore-Kampfeinsätze im Blick, die heute geplant werden. Wer solche Kriege führen will, muss die teureren Waffen dafür beschaffen.

Apropos Korvetten: Die Schiffe sind kleiner und beweglicher als Fregatten, weshalb sie besonders für den Einsatz in Küstengewässern geeignet sind – in der Ostsee etwa, wie die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU) und Johannes Kahrs (SPD) kürzlich erklärten. Man kann sie also nutzen, um Russland militärisch unter Druck zu setzen. Dies sei nötig, hat die Kanzlerin am Samstag konstatiert: Es gehe nicht an, dass Russland in die territoriale Integrität von Staaten eingreife wie in der Ukraine. Solange Moskau sich das anmaße, werde man Konsequenzen ziehen, und zwar gemeinsam mit den USA. Natürlich maßt Berlin sich selbst das Recht, Grenzen neu festzulegen, weiterhin an – siehe Kosovo. Wenn Moskau machtpolitisch gleichzieht, geht das jedoch aus deutscher Sicht nicht an.

Kettet die Bundesregierung sich damit an die USA? Auf keinen Fall. Sie schließe trotz allem gute Beziehungen zu Russland nicht aus – dann nämlich, wenn man Moskau in die Schranken gewiesen habe, bestätigte Merkel in ihrer Rede vor der Jungen Union. Berlin hält sich die Option, sich vielleicht auch einmal wieder auf die Kooperation mit Moskau zu stützen, um unabhängig von den USA weltpolitisch zu erstarken, also prinzipiell offen. Auch wenn sie im Getöse des aktuellen Kalten Kriegs kaum erkennbar ist.