Washington droht mit Cyberkrieg

Computer und Internet werden immer mehr zum Schlachtfeld Foto: Silas Stein/dpa-Bildfunk

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat am Samstag (Ortszeit) drei Reden der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton veröffentlicht, welche die Demokratin vor ihrer Kandidatur gegen Bezahlung bei der Investmentbank Goldman Sachs gehalten hat. In einer Ansprache vom Oktober 2013 legte Clinton demnach nahe, dass etwas gegen Eingriffe in die Finanzmärkte »aus politischen Gründen« unternommen werden müsse.

Wikileaks veröffentlicht seit gut einer Woche Unterlagen, die aus dem E-Mail-Konto von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta stammen und offenbar durch einen Hackerangriff erbeutet wurden. Clintons Team wie auch die US-Regierung machen Russland für die Attacke verantwortlich, die aus ihrer Sicht eine Einmischung in den US-Wahlkampf darstellt.

US-Vizepräsident Joe Biden drohte Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag (Ortszeit) in einem Interview mit »spürbaren Konsequenzen«. Dem Fernsehsender NBC News antwortete er auf die Frage, warum die Administration bislang nicht auf Russlands mutmaßliche Einmischung in den US-Wahlkampf reagiert habe, »Wir senden eine Botschaft.« Auf die Nachfrage, ob auch die Öffentlichkeit diese Schritte mitbekommen werde, sagte Biden: »Ich hoffe nicht.«

NBC berichtete, dass der Auslandsgeheimdienst CIA beauftragt worden sei, dem Weißen Haus mehrere Optionen für heimliche Cyberattacken vorzulegen, die den Kreml treffen und »bloßstellen« könnten. Ein ranghoher Wa­shingtoner Regierungsbeamter sagte der Nachrichtenagentur dpa, Präsident Barack Obama habe »klargemacht, dass wir handeln werden, um unsere Interessen zu schützen, so im Cyberspace, und das zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl«. Die Öffentlichkeit werde nicht zwangsläufig wissen, wann die Maßnahme ergriffen worden sei oder was sie beinhalte.

Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow kritisierte die Pläne. »Das ist schon am Rande der Grobheit«, sagte er am Samstag der Agentur TASS zufolge. Der Staatschef selbst gab sich wenig überrascht. »Wir wissen ja ohnehin, dass die US-Behörden alle ausspähen und abhören«, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Sputnik. (AFP/dpa/jW)