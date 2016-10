Jeder machte seins und dann doch wieder eins: Wenzel und Mensching 2016 Foto: Salvadore Brandt

Das sind sie noch mal: Weh und Meh, die zwei Clowns, die einst »Neues«, »Altes« und »Letztes aus der Da Da eR« zu kommentieren wussten. Begonnen hatten sie damit schon 1982, als sich so gar nichts mehr ändern wollte in dem Land, aus dem sie berichteten.

Bis dann Ende der 1980er Jahre alles in Bewegung geriet, die Bürger das Laufen lernten und auch davonrannten, in Scharen; denn »Olé, o hey / Seemannsbraut ist die See / Sind wir erst einmal an Bord / Treibt uns die Sehnsucht fort.« Freunde, Bekannte, Kollegen trieb es nach Bielefeld und Köln und – ach – einfach nur raus, dorthin, von wo sie sich nicht mehr meldeten, abgehauen. Andere, die Mehrheit, blieben da, und viele brauchten diese beiden Clowns Wenzel und Mensching, die sich immer im Drahtseilakt zwischen Klamauk und Komik trauten, die verzerrte Realität der offiziellen Berichte wieder etwas geradezurücken. Mit dem Mut der Narren, die oft nicht oder falsch verstanden werden.

Diesen Herbst wollen sie noch mal das Fahrrad erfinden und standen deshalb am vergangenen Freitag erstmals seit sechzehn Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne, und zwar auf der des Konzertsaals der Universität der Künste in Berlin, die einem mitunter etwas groß vorkam.

Ausgerechnet! Gerade der 7. Oktober, der Republikgeburtstag, war für die Clowns nicht immer ein Glückstag; 1989 wurden sie vor einem Auftritt in Hoyerswerda verhaftet und aus der Stadt gejagt, weil sie mit einer bitterernsten Resolution der Künstler Reformen und Bleiben im Land gefordert hatten.

Foto: Salvadore Brandt

Am 7. Oktober 1990 hatte der Film »Letztes aus der Da Da eR« (DEFA, Regie: Jörg Foth), der die bisherigen Stücke dokumentierte, im Berliner Kino Babylon Premiere. Da war das Land, über das er berichtete, bereits seit vier Tagen aufgesaugt worden und landete nach und nach im Staubbeutel der Geschichte. Und der Film in den Mediatheken der Fans und Sammler. Logischerweise hatten sich Weh und Meh daraufhin nichts mehr zu sagen und machten ein jeder Seins, der eine Musik der andere Theater, beide auch vieles andere mehr, beide erfolgreich, beide ausgezeichnet und gelobt.

Nun sind sie also nach anderthalb Jahrzehnten noch einmal eins, vorerst nur für eine handvoll Termine, aber immerhin vor ausverkauften Hause. Da sind noch die Originalkostüme, arg mitgenommen und zerschlissen zwar, aber scheinbar unverwüstlich. Und da sind auch viele der alten und bekannten Szenen und Lieder wieder, Puma hat noch mal Geburtstag, gegen die viele Scheiße hilft auch die neue Watte nicht, und die Piko-Eisenbahn (»Ab klappt er, der Adapter«) ist nicht kleinzukriegen. Mutter und Vater schämen sich wie eh und je über den mißratenen Sohn, der ausgerechnet Bundespräsident wurde.

So als wär’ nichts gewesen. Denn in den 90er Jahren ist nicht viel von Belang passiert; alle wollten mehr Speicher und schauten ihren Festplatten beim Defragmentieren zu. Ein dummer August füllte Stadien mit seinen faden Scherzchen, Katja in Bielefeld meditiert nun stundenlang, und Klaus betrachtet statt des Kölner Doms exotische Tiere in irgendwelchen Dschungeln. Wozu da neue Lieder? »Das Spiel geht weiter, total überreizt / Die eine Welt – verschweizt / Die andere Welt – verheizt / Was übrigbleibt – verhungert.« Aber wie gehabt: »Europas Armee an der Grenze hält stand / Verteidigt die Reiche der Reichen! / Bis zu den Augen im Dünensand / Bis zu den Bergen aus Leichen.« Das braucht keine Aktualisierung, sondern ist nach wie vor bitterböse Gegenwart. Auch dass das Publikum wiederum am kollektiven Rettungsversuch der Demokratie scheitert, weil der Kehrreim hierfür zu vertrackt ist, ist keine Katastrophe, sondern ein dialektischer Scherz.

Immerhin: Weh kann jetzt ein Callcenter anrufen, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, muss aber seine Auswahl immer wieder ergebnislos mit der Merkel-Raute bestätigen und warten. Worauf? Dass sie doch noch mal das Fahrrad erfinden … Dennoch bietet der Abend mehr als reine Melancholie, zwar braucht niemand in Zeiten der E-Bikes noch ein Fahrrad, aber das Land braucht diese beiden scharfsinnigen Clowns.