Obama lässt eskalieren

US-amerikanische Provokation: Aufnahme nach dem Einschlag einer »Tomahawk«-Rakete in eine jemenitische Radarstation (13.10.2016) Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Blake Midnight/ REUTERS

Ein US-Kriegsschiff hat in der Nacht zum Donnerstag drei Radarstationen an der jemenitischen Südwestküste mit Raketen beschossen. Nach zunächst unbestätigten Angaben des Pentagon wurden die Ziele zerstört. Präsident Barack Obama hatte die Militärschläge zuvor autorisiert – auf Vorschlag der zuständigen Marinechefs, wie es in Washington hieß.

Damit haben die USA erstmals direkt in den Krieg eingegriffen, den Saudi-Arabien und seine Verbündeten seit März 2015 gegen die in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa regierende Koalition führen. Bis jetzt waren die Vereinigten Staaten offiziell nur indirekt mit Waffenlieferungen, »logistischer Unterstützung« und der Weitergabe von Informationen ihrer militärischen Aufklärung beteiligt.

Die gestrigen Militärschläge werden mit angeblichen Raketenangriffen auf den US-Zerstörer »Mason« begründet. Der erste soll sich am Sonntag, der zweite am Mittwoch ereignet haben. In beiden Fällen sollen die Geschosse in einer bisher nicht angegebenen Entfernung von dem Kriegsschiff im Wasser aufgeschlagen sein, ohne Schaden anzurichten. Das Pentagon behauptet, sicher zu sein, dass die Raketen aus einem Gebiet abgeschossen wurden, das von der Regierungskoalition kontrolliert wird. Diese besteht aus der schiitischen Organisation Ansarollah, dem Allgemeinen Volkskongress des früheren Präsidenten Ali Abdullah Salih und großen Teilen der regulären Streitkräfte. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Saba zitierte nach beiden angeblichen Vorfällen einen Sprecher von Ansarollah, der den Abschuss von Raketen auf die »Mason« ausdrücklich bestritt.

Der Angriff auf die drei Radarstationen erfolgte nach offizieller Darstellung durch »Tomahawk«-Raketen, die vom US-Zerstörer »Nitze« abgeschossen wurden. Dieses Schiff war, ebenso wie die »Mason«, in der vergangenen Woche in die Meeresstraße Bab Al-Mandab zwischen Jemen, Eritrea und Dschibuti verlegt worden. Sie ist an der engsten Stelle nur etwa 25 Kilometer breit und muss von vielen Tankern passiert werden, die Öl durch das Rote Meer und den Suezkanal nach Europa transportieren.

Das Ziel zweier angeblicher Raketenangriffe: Das US-amerikanische Kriegsschiff »Mason« Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Blake Midnight/ REUTERS

Das Pentagon hatte die Verlegung der beiden Zerstörer vor die jemenitische Küste mit dem Raketenangriff der Regierungsstreitkräfte auf ein Kriegsschiff der Vereinigten Arabischen Emirate begründet, der am 1. Oktober stattgefunden hatte. Dieses Schiff, der Hochgeschwindigkeitskatamaran »HSV-2 Swift«, der zuvor zehn Jahre lang im Einsatz der US-Navy gefahren war, wurde dabei schwer beschädigt.

Beweise für den angeblichen zweimaligen Beschuss der »Mason« innerhalb von vier Tagen ist das Pentagon bisher schuldig geblieben. Die Ähnlichkeit mit dem legendären »Zwischenfall« in der Tonkin-Bucht, der als Rechtfertigung für den Beginn von jahrelangen schweren Luftangriffen der USA gegen Nordvietnam diente, ist auffällig. Die US-Regierung behauptete damals, der Zerstörer »Maddox« sei am 4. August 1964 von nordvietnamesischen Schnellbooten angegriffen worden. In Wirklichkeit hatte der Vorfall gar nicht stattgefunden. Der Kapitän der »Maddox« erkannte innerhalb weniger Stunden, dass bei extrem schlechter Sicht und stürmischer See die Signale der Instrumente falsch interpretiert worden waren. Er sandte diese Information sofort sowohl an sein vorgesetztes Flottenkommando als auch nach Washington. Angeblich war es Verteidigungsminister Robert McNamara, der es bewusst unterließ, diese Nachricht an Präsident Lyndon B. Johnson weiterzugeben, weil er sich den Vorwand für die Ausweitung des Krieges nicht entgehen lassen wollte.

Der Angriff der US-Marine auf die jemenitischen Radarstationen am Donnerstag erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem viele Kommentatoren über einen Rückzug der USA nicht nur aus dem Jemen-Krieg, sondern sogar generell aus der engen militärischen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien spekulieren.