Klares Jein zu CETA

Verneigung vor der Konzernlobby? Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle befand am Donnerstag, ein Stopp von CETA sei gefährlicher als die Inkraftsetzung Foto: Uli Deck/dpa-Bildfunk

Obwohl die Bestimmungen von CETA im Widerspruch zum deutschen Grundgesetz stehen, darf die Bundesregierung ihre Zustimmung zum Handelsabkommen der EU mit Kanada geben. Das Bundesverfassungsgericht wies am Donnerstag in Karlsruhe mehrere Eilanträge dagegen ab, formulierte allerdings Bedingungen für die Absegnung des Vertrags. Damit wird die Übereinkunft aller Voraussicht nach wie geplant am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel von Vertretern der EU-Kommission und der kanadischen Regierung unterzeichnet werden.

Die Bundesregierung müsse aber unter anderem sicherstellen, dass Deutschland im Zweifel aus dem Abkommen wieder herauskommt, forderte der zweite Senat unter Leitung von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zeigte sich zufrieden: »Ich glaube, dass wir mit allen guten Argumenten das Verfassungsgericht überzeugen konnten«, sagte er am Donnerstag in Berlin.

Derweil zweifelte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht an, dass es dem Minister gelingen wird, die Auflagen zu erfüllen. Die Linksfraktion im Bundestag zählt zu den Klägern, die das Abkommen in Karlsruhe stoppen wollen. Zudem mobilisierten die Verbraucherorganisation Foodwatch sowie die Vereine Campact und Mehr Demokratie mehr als 125.000 Mitkläger. CETA-Gegner werteten den Karlsruher Beschluss wahlweise als »Riesenerfolg« (Foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode), »Teilerfolg« (Klaus Ernst, Die Linke) oder »Ohrfeige für die EU-Kommission« (Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND).

Über die Erfolgsaussichten der mit den Eilanträgen verbundenen Verfassungsbeschwerden sagt das Urteil noch nichts. Es sei nicht ausgeschlossen, dass CETA verfassungswidrige Bestimmungen enthalte, sagte Voßkuhle bei der Verkündung des Beschlusses. Darüber will das Gericht später verhandeln. Im Eilverfahren hatte es nur zu prüfen, ob in der Zwischenzeit nicht wiedergutzumachende Nachteile entstehen. In der Entscheidung vom Donnerstag stuften sie die Risiken eines Stopps von CETA als weit gravierender ein als die der Inkraftsetzung. Eine deutsche Blockade würde die Außenhandelsbeziehungen zwischen der EU und Kanada beeinträchtigen und die »internationale Verlässlichkeit Deutschlands und Europas insgesamt« aufs Spiel setzen, erklärte der Gerichtspräsident. Im Zweifel scheint man also in Karlsruhe dem Grundsatz zu folgen, dass die Staatsraison Vorrang vor der Einhaltung der Verfassungsgebote hat.

Nach bisheriger Planung soll das Abkommen nach der Unterzeichnung und der Zustimmung des EU-Parlaments in Teilen vorläufig in Kraft treten, noch bevor die Parlamente der Mitgliedsstaaten abgestimmt haben. Karlsruhe hat das Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nun verpflichtet, nur für eine vorläufige Anwendung derjenigen Teile zu stimmen, für die zweifellos die EU zuständig ist. Alle anderen Bereiche müssten ausgenommen sein. Dies betrifft unter anderem die Einrichtung des geplanten Investorenschutzgerichts und den Arbeitsschutz.

Die Kläger hatten außerdem die vorgesehene Einrichtung eines sogenannten Gemischten CETA-Ausschusses als grundgesetzwidrig angesehen. Dieser soll ohne Konsultation weiterer Gremien, geschweige denn der Parlamente der Mitgliedsländer, Änderungen am Abkommen vornehmen dürfen. Im Gerichts­entscheid heißt es dazu, bis zu einem endgültigen Urteil müsse die Bundesregierung sicherstellen, dass »eine hinreichende demokratische Rückbindung der im Gemischten CETA-Ausschuss gefassten Beschlüsse gewährleistet ist«.