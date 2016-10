Tribunal gegen Monsanto

Gentechnik: Bayer gibt sich brav

Der Chemiekonzern Bayer will auch nach der geplanten Übernahme von Monsanto keine genveränderten Pflanzen in Europa anbieten. »Wenn die Politik und die Gesellschaft in Europa genverändertes Saatgut nicht möchten, dann akzeptieren wir das, auch wenn wir inhaltlich anderer Meinung sind«, sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Montag der Süddeutschen Zeitung. Baumann sagte, »mit der Reputation, die wir in Europa genießen«, würde es Bayer nach Meinung mancher im Gegensatz zu Monsanto »vielleicht etwas leichter fallen«, Gentechnik in Europa zu etablieren. »Darum geht es aber nicht.« Der Bayer-Chef verteidigte die Erbgutmanipulationen: »Es gibt nach zwei Jahrzehnten der Anwendung bisher keine Indizien, dass diese Technologie in irgendeiner Form Umweltrisiken mit sich bringt oder nicht sicher ist.« In Nord- oder Südamerika sei genverändertes Saatgut »sehr akzeptiert«, behauptete er. Am Ende entscheide der Kunde, welche Art von Saatgut er wolle.

Die Grünen fordern trotz der Aussagen Baumanns gesetzliche Regelungen. Europas Gentechnikfreiheit dürfe nicht auf großzügigen Zusagen von privaten Unternehmen basieren, sagte der Agrarexperte der Bundestagsfraktion, Harald Ebner, am Montag der Deutschen Presseagentur. »Die können sich schließlich schnell ändern.« Es brauche eine »handfeste gesetzliche Grundlage für Gentechverbote« ohne Hintertüren.