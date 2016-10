»Den Weg für sie bereiten« (Jugendturnier in den Emiraten) Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah

Das Wort »Schach« kommt vom persischen »Schah« für »König« (»Schah mat« bedeutet »Der König ist ratlos, weiß nicht mehr weiter«). Im September vergab der Schachweltverband FIDE die Weltmeisterschaft 2017 an den Iran. Dort herrscht für Frauen seit 1979 Kopftuchzwang. Man könnte davon gehört haben. Die aus Russland stammende US-Schachmeisterin Nazi Paikidze allerdings hat offenbar erst im Zuge der Turniervergabe erfahren, dass Frauen in der Islamischen Republik »dazu gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen«. Sie war »untröstlich. Ich denke, viele Menschen wissen nicht, wie gravierend die Rechte von Frauen im Iran eingeschränkt werden.«

Auch um das bekannter zu machen, wird die 22jährige die Titelkämpfe im Februar boykottieren. »Ich weiß, dass viele iranische Frauen täglich gegen dieses Gesetz protestieren und eine Menge riskieren. Deshalb werde ich kein Kopftuch tragen und die Unterdrückung unterstützen. Selbst wenn das bedeutet, dass ich das wichtigste Turnier meiner Karriere verpasse.«

Unterstützung erhielt Paikidze etwa von ihrer Kollegin Carla Heredia aus Ecuador. Der Kopftuchzwang verletze alles, wofür Sport stehe, schrieb Heredia auf Twitter. Eine von Paikidze initiierte Onlinepetition, die in wenigen Tagen von etwa 15.000 Leuten unterzeichnet wurde, fordert, entweder das Turnier zu verlegen – oder die Kopftuchpflicht auszusetzen. »Diese Angelegenheit geht weit über die Schachwelt hinaus. Es geht um den Kampf für die Frauenrechte«, heißt es dort.

Widerspruch gegen die Boykotthaltung kommt auch von Iranerinnen. »Dies wird das größte Sportevent für Frauen, das der Iran je gesehen hat«, sagte Mitra Hejazipour, eine der besten Schachspielerinnen des Landes, dem englischen Guardian: »Es ist nicht richtig, zu einem Boykott aufzurufen. Dieses Turnier ist wichtig für uns, es ist eine Möglichkeit, unsere Stärke zu zeigen.« Für Hejazipour wird das Turnier Iranerinnen auch in anderen Sportarten Auftrieb geben. »Es wird den Weg für sie bereiten.«

Gegen einen Boykott sprach sich auch Ghoncheh Ghavami aus. Die Iranerin war mehrere Monate inhaftiert, weil sie ein Volleyballmatch der Herren besucht hatte. Dies ist iranischen Frauen verboten. »Die Welt muss die Stimmen der Reformer innerhalb des Irans hören«, meinte sie. Die Isolation des Landes sei da hinderlich.

Der Weltverband FIDE wies angesichts der Empörung darauf hin, dass der Iran der einzige Bewerber für das Turnier war. Zudem erklärte die FIDE, dass es bei der Generalversammlung in Baku keine Einwände der anwesenden 159 Mitgliedsverbände gegeben habe. »Es ist ein schwieriges Thema«, sagte Herbert Bastian, Präsident des Deutschen Schachbundes (DSB). »Bei uns betrifft es eine Teilnehmerin.« Die ehemalige Juniorenweltmeisterin Elisabeth Pätz (Dresden) habe sich entschieden, »die Nachteile in Kauf zu nehmen«.

Man wolle die Spielerinnen nicht bevormunden, teilte der DSB offiziell mit. Festzuhalten sei, »dass jedwede Form von Verhaltensvorschriften immer in die Persönlichkeitsrechte« eingreife. Aber: »Der Schachsport will den Dialog der Kulturen fördern. Deshalb müssen Veranstaltungen auch in Ländern stattfinden können, die für die westliche Welt mitunter fremde kulturelle Gewohnheiten vertreten.«

Nazi Paikidze, die 1993 in Sibirien geboren wurde, in Georgien aufwuchs und 2014 aus Moskau in die USA zog, wo sie Wirtschaftsinformatik studiert, hat ihre Entscheidung getroffen. »Ich bin nicht gegen den Islam«, teilte sie noch mit. »Ich protestiere gegen die Entscheidung der FIDE nicht wegen der Religion im Iran oder der Menschen dort, sondern wegen der Gesetze, die meine Rechte als Frau einschränken. Meine persönlichen Erlebnisse mit den iranischen Menschen waren immer wundervoll. Ich hoffe, dass ich eines Tages den Iran besuchen kann und sehe, dass die iranischen Frauen frei und gleichberechtigt sind.«