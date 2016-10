Mit »Die Mörder sind unter uns« drehte Wolfgang Staudte 1946 nicht nur den erster DEFA-, sondern den ersten deutschen Nachkriegsspielfilm überhaupt Foto: wikimedia.org/commons/CC BY-SA 3.0 NL

Wolfgang Staudtes 110. Geburtstag am Sonntag würdigte der MDR mit seinem kommerziell erfolgreichsten DEFA-Film vom »Kleinen Muck« von 1953. Zum 100. Geburtstag sprach noch die inzwischen verstorbene »Prinzessin« Silja Lésny über Staudte im Fernsehen. Ihre Rolle hatte Staudte in Hauffs Märchen eingebaut, um vor der Kriegsgefahr zu warnen. Das war sein großes Thema, auch in »Die Mörder sind unter uns«, der im Oktober 1946 im Berliner Admiralspalast Premiere hatte, als erster DEFA- und gleichzeitig auch erster deutscher Nachkriegsspielfilm überhaupt. Es war der Beginn der filmischen Faschismusaufarbeitung, die in Westdeutschland nur sporadisch, bei der DEFA aber durchgehend bis zum Schluss (»Krücke«, 1993) stattfand. Auf Deutschlandradio Kultur wird Heinz Kersten am 22. Oktober in der Sendung »Aus den Archiven« darauf eingehen.

Erzählt wird von einem Arzt, der die Kriegsverbrechen, die er sah, nicht vergessen kann und einen Hauptmann in Selbstjustiz zur Rechenschaft ziehen will. Staudte drehte für die DEFA noch mehrere beeindruckende Filme, in denen er die deutsche Geschichte auf ihre Bruchstellen untersuchte. 1948 schlug er in »Rotation« einen Bogen von der Weimarer Republik in die Nazizeit. Das Kaiserreich stand 1951 in »Der Untertan« im Mittelpunkt. Später griff er auch in seinen bundesdeutschen Filmen diese Schwerpunkte wieder auf. Im Fernsehen kann man sie höchst selten erleben

Mit der Hauptrolle in dem antifaschistischen DEFA-Film »Die Abenteuer des Werner Holt« unter der Regie von Joachim Kunert wurde der 24jährige Klaus-Peter Thiele 1965 weltbekannt. Auch wenn er seither in rund 100 Kino- und Fernsehfilmen, auch in Polen, Jugoslawien, Norwegen, der Sowjetunion und den USA, markante Rollen übernahm, blieb der Werner Holt doch die herausragende Aufgabe seiner Laufbahn. Am Montag vor fünf Jahren starb der gebürtige Meininger in Berlin mit 70 Jahren.

Das Thema bleibt aktuell. An der Bar: »Nazi-Ede kommt gar nicht mehr!« Die Bardame: »Der ist umgevolkt worden!« – Schön wär’s ja! Das ist ein Beispiel für die aktuellen Arbeiten von Andreas Prüstel, einst Collagist in der Tradition von John Heartfield (aber auch von Max Ernst), jetzt einer der scharfsinnigsten Karikaturisten des Landes. Robert Gernhardt bescheinigte dem Leipziger Beton- und Schienenbauer, der noch in der DDR dreimal mit Satirepreisen ausgezeichnet wurde, zwar »hellsichtige Bemerkungen zum real delirierenden Kapitalismus«, er sei aber doch ein »Selbstdenker«, was heißen soll, dass er sich vom Zeitgeist nicht vereinnahmen lässt. Das gilt bis heute, da er vorgestern 65 wurde. Dass er weitermachen wird – keine Frage!