Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Russland lebt vom Export von Öl und Gas. Trotzdem ist das Land – ebenso wie einst die Sowjetunion – nicht Mitglied der OPEC, jenes Kartells, in dem sich ein Großteil der sonstwo in der kapitalistischen Welt Öl exportierenden Länder zusammengefunden hat. Eines Kartells, in dem diejenigen den Ton angeben, die von niedrigen Produktionskosten profitieren, wie Saudi-Arabien und die Golfemirate. Dem an dieser Stelle von der Angebotsseite her gestalteten Weltmarktpreis für Öl ist Russland als einer Vorbedingung seines eigenen Wohlergehens ausgesetzt, auf die es ebensowenig Einfluss hat wie auf die Weltkonjunktur, die den Preis von der Nachfrageseite her prägt.

Russland hat sich über Jahrzehnte von der OPEC ferngehalten, das hatte seine Gründe genau in diesem fehlenden Einfluss. Moskau – das sowjetische ebenso wie das kapitalistische – war offensichtlich zu stolz, um in einer Spielklasse mit Ländern wie Nigeria oder dem Sultanat Oman anzutreten. Und es legte Wert auf die Option, sich im Falle von Produktionskürzungen der OPEC als »Streikbrecher« mit eigenen Lieferungen ein paar Extradollars verdienen zu können. So, wie das damals noch sozialistische Polen in den 1980er Jahren den britischen Bergarbeiterstreik mit Kohlelieferungen an Großbritannien unterlief.

Wenn Wladimir Putin jetzt angekündigt hat, Russland werde sich, auch ohne Mitglied zu sein, an die Empfehlungen der OPEC halten, ist das kurzfristig der Versuch, durch das öffentliche Erörtern von Produktionskürzungen die Preise auf dem Spotmarkt für Erdöl und für die Futures-Kontrakte nach oben zu reden. Es mag politisch auch ein Signal des Appeasements an Saudi-Arabien darstellen, mit dem Russland sich in Syrien einen Stellvertreterkrieg liefert. Prinzipiell aber ist es die Anerkenntnis, dass Russland im Rahmen des weltweiten Kapitalismus ein Ölstaat wie andere ist und sich deshalb den Regeln dieses Ölmarkts zu beugen hat. Bitter für ein Land, das mehr sein will als ein »Obervolta mit Atomwaffen« (Helmut Schmidt).

Das kapitalistische Russland steckt in dieser Ressourcenfalle »dank« seiner eigenen Entstehungsgeschichte. Es war die junge Garde der KPdSU, die im Rahmen der Jelzinschen Raubprivatisierung bedingungslos auf den Rohstoffsektor setzte und den Rest der Volkswirtschaft vor die Hunde gehen ließ. Im Öl- und Gasexport war schnelles Geld zu verdienen; die Schaffung einer russischen Bourgeoisie im Zeitraffertempo war in den 1990ern politisch erwünscht, um den Systemwechsel unumkehrbar zu machen.

Und jetzt kommt diese Bourgeoisie der Politik in die Quere. Igor Setschin, Chef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, erklärte am Dienstag öffentlich, er denke nicht daran, sich an die OPEC-Vorgaben zu halten. Und indirekt damit auch an die seines eigenen Präsidenten. Dessen Leistung, mit der Durchsetzung des Primats der Politik den Wiederaufstieg Russlands ermöglicht zu haben, ist nicht mehr unangefochten.