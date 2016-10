Eine Studentin demonstriert am 7. Oktober in Medellin für die Fortsetzung des Friedensprozesses mit der Guerilla Foto: EPA/Luis Eduardo Noriega A./dpa - Bildfunk

Kolumbiens Regierung und die zweitgrößte Guerillaorganisation des südamerikanischen Landes, die Nationale Befreiungsarmee (ELN), haben am Montag abend (Ortszeit) in Caracas den Beginn der »öffentlichen Phase« ihrer Friedensverhandlungen angekündigt. Wie die Unterhändler im Außenministerium Venezuelas erklärten, soll ab dem 27. Oktober in Quito zunächst über eine Beteiligung der Öffentlichkeit am Friedensprozess beraten werden. Außerdem wollen beide Seiten als vertrauensbildende Maßnahmen Gefangene freilassen.

Mit dem Beginn dieser neuen Etappe kommt Kolumbiens Staatschef Juan Manuel Santos einer in der Vergangenheit unter anderem von Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen und der FARC-Guerilla vorgebrachten Forderung nach. Diese hatten immer wieder betont, dass für wirklichen Frieden auch Vereinbarungen mit der ELN nötig seien.

Im Geheimen hatten die Regierung und die ELN schon seit Jahren Verhandlungen geführt, die aber zuletzt ins Stocken geraten waren. Im Mai hatte Santos die öffentliche Phase der Verhandlungen auf Eis gelegt, nachdem diese zwei Monate zuvor in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt worden war. Offizielle Begründung war damals, dass die ELN sich weigere, ihre Entführungspraxis zu beenden. Die ELN ihrerseits kritisierte die kolumbianische Regierung in den vergangenen Monaten scharf und unterstellte ihr Heuchelei im Friedensprozess mit den FARC. Die kolumbianische Oligarchie verfolge lediglich das Ziel, die vom bewaffneten Aufstand betroffenen Gebiete ökonomisch ausbeuten zu können und sei nicht bereit zu strukturellen Veränderungen. Insbesondere der Ausschluss der sozialen Bewegungen aus dem Friedensprozess und die Repression gegenüber streikenden Landarbeitern wurde von der ELN als Beleg angeführt.

Als Impuls für die neue Runde der Verhandlungen ließ die ELN in den vergangenen zwei Wochen drei Gefangene frei, zuletzt am Montag den vor drei Monaten entführten Reisproduzenten Nelson Alarcón. Mindestens zwei weitere Gefangene sollen bis zum 27. Oktober folgen.

Offen bleibt allerdings, wie Santos den sich anbahnenden Spagat zwischen den ultrarechten Gegnern des Friedensprozesses um Expräsident Álvaro Uribe, die sich nach der mehrheitlichen Ablehnung des Friedensvertrags am 2. Oktober gestärkt fühlen, und den Guerillabewegungen meistern will. Vier Tage nach dem offiziellen Beginn der Verhandlungen mit der ELN läuft der bilaterale Waffenstillstand zwischen der Armee und den Einheiten der FARC aus.

Nach dem negativen Ausgang des Plebiszits waren sich die meisten Analysten einig darin, dass die Verhandlungsposition beider Akteure geschwächt und eine Umsetzung des ausgehandelten Abkommens in weite Ferne gerückt sei. Während Zehntausende Menschen für die Fortsetzung des Friedensprozesses auf die Straße gingen, traf sich Santos mit Uribe, um dessen Forderungen einzuholen. Zugleich inszeniert sich der gerade mit dem Friedensnobelpreis geehrte Staatschef als Vermittler und als treibende Kraft für eine Beendigung des jahrzehntelangen Bürgerkrieges. Der offizielle Beginn der neuen Phase in den Gesprächen mit der ELN kam ihm dabei gerade recht.