Held der Stunde: Edinson Cavani (Uruguay) Foto: Jacky Naegelen/Reuters

Arturo Vidal hatte nicht die Spur eines Zweifels. »Wir sind die stärkste Nationalmannschaft der Welt«, verkündete Bayern Münchens Spezialist für schmutzige Siege Ende August. Drei Qualifikationsspiele genügten, um ihn auf den Teppich zurückzuholen. Südamerikameister Chile droht die WM 2018 in Russland zu verpassen. In den verbliebenen neun Partien gilt es für »La Roja«, fünf Punkte Rückstand auf Platz vier in den »Eliminatorias« wettzumachen. Los geht es heute zu Hause gegen Peru. »Wir müssen alles geben, mit Herz spielen«, sagt Vidal: »Es ist ein ausschlaggebendes Spiel, wenn wir nach Russland wollen.«

Nur ein Punkt von neun möglichen seit Fortsetzung der Eliminatorias im September, die vermeintlichen Torgaranten Alexis Sánchez (Arsenal London) und Eduardo Vargas (Hoffenheim) schon seit dem 13. Oktober 2015 ohne zählbaren Erfolg, ein Sieg in vier Heimspielen: Da wackelt auch der Stuhl des Trainers Juan Antonio Pizzi, der sich am Rande der Übungseinheit am Sonntag den Leverkusener Charles Aránguiz zur Brust nahm – seine »Lebensversicherung« im Mittelfeld.

Das Rechnen hat auch bei den anderen neun Teams in der Tabelle begonnen. Angepeilt werden 28 Punkte. Die reichten in den Eliminatorias für die WM-Endrunden 2006 und 2010 jeweils für Rang vier. Doch seit der Modusreform für die WM 1998 mit einer Gruppe sowie Hin- und Rückrunde war der Abstand nach der Hälfte der Begegnungen nie so gering. Spitzenreiter Uruguay kommt auf 19 Punkte. Die Argentinier auf Platz fünf, der noch die Hintertür zu den Play-offs öffnet, haben nur drei Zähler weniger.

Die Uruguayer müssen heute beim Tabellenvierten Kolumbien (ebenfalls 16 Punkte) ran, und zwar im tropisch-heißen Barranquilla, wo sie bei den WM-Eliminatorias 1998 (1:3), 2006 (0:5) und 2014 (0:4) unter die Räder kamen. Die Hoffnungen des zweimaligen Weltmeisters ruhen vor allem auf den schmalen Schultern des Mittelstürmers Edinson Cavani, der in der WM-Quali schon siebenmal getroffen hat (und elfmal in der jungen Ligue-1-Saison für Paris St. Germain). Der 29jährige ist der Held der Stunde. Weil Kolumbien ohne den verletzten Superstar James Rodríguez auskommen muss. Weil die Leiste von Lionel Messi zwickt und Argentiniens Weltfußballer auch gegen Paraguay (6. Platz/12 Punkte) nur zuschaut. Weil Neymar beim 5:0 gegen Bolivien förmlich um seine gelbe Karte bettelte und seiner Mannschaft (2./18) nun in Venezuela fehlt, erst im November gegen Argentinien wäre er wieder spielberechtigt.

Argentiniens Sportblatt Olé fragte neulich: »Was machen wir ohne Leo?« Drei Spiele mit Messi, drei Siege – sechs Spiele ohne den Star des FC Barcelona, ein Sieg. Beim 2:2 in Peru trug Sergio Agüero die Rückennummer 10, Talent Paulo Dybala übernahm die Rolle des Taktgebers. Beide wurden ausgewechselt, weil Edgardo Bauza, Nationaltrainer seit dem Sommer, ohne Messi kein überzeugendes System zu finden scheint.

Auch für die Seleção gibt es ein mit oder ohne Neymar. Der Barcelona-Star traf in 73 Länderspielen 49mal. Seine Kollegen kommen insgesamt auf 59 Tore. Dennoch hofft Coach Tite, im vierten Spiel unter seiner Regie den vierten Sieg einzufahren. Die Überraschung im Konzert der Großen ist der Tabellendritte Ecuador (16). Auch ohne den sagenumwobenen Heimvorteil in der Höhe von Quito hat das Team von Gustavo Quinteros bereits gepunktet, etwa beim 2:0 in Argentinien. Heute tritt man guter Dinge in Bolivien (9./7) an. Die Eliminatorias sind offen wie nie zuvor.