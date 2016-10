Dann schlaf’ ich halt im Internetcafé: Japans junge Teilzeitarbeiter nennt man »Freeter« Foto: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Festivalkuratoren versuchen normalerweise indirekt über den theoretischen Überbau und die Zusammenstellung der eingeladenen Künstler zu glänzen. Das tun die Kuratoren der »Radio Revolten« Knut Aufermann und Sarah Washington zwar ebenfalls, sie trauen sich aber erfreulicherweise auch selbst auf die Bühne. Sie treten als Duo Tonic Train gemeinsam mit the Radio Amateurs im Rahmen des »EBU Tuesday« (Ursendung Di., 20 Uhr, Radio Revolten Radio) auf. Zur gleichen Zeit geht es mit den Featureautoren Heike Brunkhorst und Roman Herzog auf die Insel an der Südspitze Italiens, in: »Diese Wunde Sizilien – Drei Frauen und ihre Insel« (DLF/ORF 2016; Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Rolf Dieter Brinkmann wiederum lädt ein zum »Besuch in einer sterbenden Stadt« (WDR 1973; Di., 20 Uhr, DLF).

Wohin die zunehmende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse führen kann, zeigt das Autorenduo Serotonin in dem Feature »Heimatlos – Tokios digitale Tagelöhner« (WDR/SWR/DKultur 2011; Mi., 0 Uhr, DKultur), das sich den Massen der überarbeiteten »Freeter« in Japan widmet. Mit Jacques Palminger und seinen Goldberg-Variationen ist dann in »Goldberg für alle« (WDR 2016; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3) aber Entspannung angesagt.

Der letzte Radiotatort des am 7. September gestorbenen Autors Friedemann Schulz läuft mit »Die Liebe einer Leihmutter« (hr 2016; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2 und 21 Uhr, hr 2 Kultur). Kommissar Nebe begibt sich in die Hände einer Partnervermittlung, hat für das Private aber wenig Zeit, da er sich um diverse Meldungen zu einem unidentifizierten Flugobjekt kümmern muss und außerdem noch eine Leiche im Wald auftaucht. Nur die Mikrophonfallen einer Vogelkundlerin liefern Hinweise auf das Verbrechen.

Heinrich Steinfest ist mit dem zweiten und abschließenden Teil seines Romans »Der Allesforscher« (NDR 2016; Ursendung Teil 2/2 Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) zu hören und Sarah Bakewells bei C.H. Beck erschienenes neues Buch wird in »Das ›Cafe der Existentialisten‹ und warum über einen Cocktail zu sprechen Philosophie sein kann...« (Do., 17 Uhr, FSK) vorgestellt.

Andrey Smirnov blickt mit dem Essay »The Electrification of Rhythm« (DISK-CTM/HKW/DKultur 2016; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) zurück auf die Zeit des ersten Drumcomputers, des von Leon Theremin entwickelten »Rhythmicon«. Einen weiteren Rückblick unternimmt Julia Smilga mit »Ein Leben für die Musik – Zum 100. Geburtstag des Pianisten Emil Gilels« (Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik), Sabine Fringes führt mit »Die Frau in Weiß – Die Künstlerin Mary Bauermeister« (DLF 2014; Fr., 20 Uhr, DLF) zu den Ursprüngen der Fluxus-Bewegung.

Zum Abschluss kommt die Ausstrahlung von Elfriede Jelineks »Neid« (BR 2011; Teil 10/10 Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Im »Hörspielpool« des BR gibt es aber alle zehn Teile zum Nachhören. Elfriede Jelinek, die am 20. Oktober 70 Jahre alt wird, ist auch mit ihren Stücken »Jackie« (BR 2003; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) und »Die Schutzbefohlenen« (BR/ORF 2014; So., 20 Uhr, SWR 2) im Radio präsent.

Um die diesjährigen Gastländer auf der Frankfurter Buchmesse kümmern sich Johannes W. H. Konst und Annick Ruyts in »Dies ist, was wir teilen – Die Lange Nacht der Literatur aus Flandern und den Niederlanden« (Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF).

Beim kulturradio werden am Wochenende Tierexperimente unternommen – aber keine Angst, bei Gerda Zschiedrichs »Animalische Konversation« (SFB/ORB 2002; Sa., 9 Uhr, rbb kulturradio) und Grace Yoons »Animalia – Von Mensch zu Tier« (SFB/SWF/DRadio Berlin 1996; So., 14 Uhr, rbb kulturradio) geht es um die Kommunikation zwischen den Spezies.