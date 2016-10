»Nicht covern, nur sampeln«

Radikale Gegenwartsnähe: Der Schriftsteller Christian Geissler Foto: Christian-Ditsch.de

Wenn Avantgarde bedeutet, unter Aufbietung neuer und alter Mittel einen Weg zu beschreiten, dem andere nachfolgen müssen, wollen sie aus ihrer Zeit das herausholen, was sie an Freiheitsmöglichkeiten bietet, dann war Christian Geissler Avantgardist im doppelten Sinne. Politisch, weil der »undogmatische Kommunist« (Sabine Peters) sich nie davon abhalten ließ (auch nicht von der Partei), mittels des eigenen Verstandes die Wege und Instrumente finden zu wollen, die der Abschaffung aller Bedrückungen und Zwänge des kapitalkonformen Lebens dienlich sind. Ästhetisch, weil er sich und allen anderen Ausgebeuteten den Ausdruck verschaffen wollte, den es braucht, um das politische Recht zu erkämpfen.

Der 2008 verstorbene Schriftsteller Christian Geissler war einer der ästhetisch und politisch radikalsten Autoren der westdeutschen Linken. Sein vielfältiges Schaffen umfasste Romane, Gedichte, Erzählungen und Hörspiele; seit 1962 arbeitete er auch verstärkt fürs Fernsehen und betätigte sich als Dokumentarfilmer. Ohne Einfluss blieb sein Wirken nicht: Er war Kuratoriumsmitglied der Kampagne für Abrüstung und Ostermarsch, prägte als Mitherausgeber die marxistische Literaturzeitschrift Kürbiskern, und seinen Romanen wurde von seiten der westdeutschen Linken eine Aufmerksamkeit zuteil wie sonst nur den Schriften von Peter Weiss.

Seit 2012 widmet sich die Christian-Geissler-Gesellschaft der Pflege des Nachlasses des Autors sowie der (Re-)Popularisierung seiner Werke. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt. So erscheint im Verbrecher-Verlag seit 2013 eine Werkausgabe, und am vergangenen Wochenende fand im Literaturforum im Brecht-Haus in Berlin eine erste Arbeitstagung der Gesellschaft unter dem Motto »Literatur als Grenzüberschreitung« statt. In deren Rahmen widmete sich am Freitag abend eine Diskussion »Ästhetik – Politik – Widerstand« im Werke Geisslers.

Das Podium war mit dem Schriftsteller Dietmar Dath, dem Literaturkritiker Helmut Böttiger, dem Regisseur Didi Danquart und dem Vorsitzenden der Gesellschaft Detlef Grumbach prominent, wenngleich ausschließlich männlich besetzt. Zu Einstimmung und Ausklang trug der Schauspieler Robert Stadlober Szenen aus dem Roman »Das Brot mit der Feile« (1973) mit einem herausragenden Gefühl für dessen eigenwillige Dynamik und Kraft vor, so dass man sich wünschte, er würde die Texte auch einmal für ein Hörbuch einlesen.

Die anschließende Diskussion kreiste sodann hauptsächlich um die Korrespondenz der ästhetischen und politischen Haltungen Geisslers, welche beide von außergewöhnlicher Rigorosität und großem Ernst gekennzeichnet waren, wie Böttinger eingangs betonte. Wenngleich hierin Peter Weiss vergleichbar, sei Geissler ob seiner Gegenwartsnähe deutlich radikaler gewesen und habe sich des weiteren durch die Adaption filmischer Techniken wie der Montage für die Literatur ausgezeichnet. Danquart hob die Bedeutung heraus, welche die Adap­tion des Romans »Die Anfrage« in Zusammenarbeit mit dem Brecht-Schüler Egon Monk für die Öffnung des Fernsehspiels für Sozialkritik gehabt habe. Dath schließlich sah das kontrapunktische Verhältnis von künstlerischer Form und politischer Stellungnahme bei Geissler als derart einzigartig an, dass dessen Nachahmung zum Scheitern verurteilt sei: »Man kann ihn nicht covern, nur sampeln.«

Unnachahmlich sei die alle Kunstmittel versammelnde Sprache Geisslers, welche in realistischer Poesie die »Verohnmächtigungen« des allgemeinen Verblendungszusammenhangs (»Wegwirren in Einzelschrott«, »bis mitten ins Maul gemauert«) darzustellen verstand: »Da draußen am See sind Gutsherrschaftsflinten, hier drinnen, im Dreck, hier sind wir.«

Gumbrecht hob das Element des Kampfes durch Schreiben hervor, den Kampf gegen das Verstummen angesichts des abzuschaffenden Elends und der eigenen Niederlagen. Hier hakte Dath mit der Bemerkung ein, Geisslers Schaffen sei zugleich von großer Zeitlosigkeit und Historizität gekennzeichnet. Erstere sei Ergebnis gerade der gekonnten Verhandlung der drängenden Fragen seiner Gegenwart, sein Schreiben sei »so genau im Augenblick, dass es sich hält«; letztere hingegen Folge seines Bewusstseins für die Änderungen über alle Niederlagen des Fortschritts hinweg. Die Menschheitsgeschichte sei zwar voller Leiden, aber dennoch nicht die unvermeidbare Wiederholung des Immergleichen. Die Kampferfahrungen der Unterdrückten blieben unabgegolten, es gebe etwas, das »nicht restlos zu verbrennen« sei. Wie dieser Abend eindrücklich belegte, zählt das Werk des Avantgardisten Geissler dazu.