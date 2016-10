Betteln in Hamburg, September 2016: Die Bundesrepublik leistet sich immer mehr »dauerhaft Abgehängte«, wie die ­aktuelle Untersuchung einmal mehr belegt Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Es ist ein wenig überraschender Befund. Die Tendenz zur sozia­len Spaltung in der Bundesrepublik verfestige sich, lautet das Fazit des aktuellen Verteilungsberichts des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. »Arm bleibt arm, und reich bleibt reich, das gilt aktuell noch deutlich stärker als vor 20 Jahren«, sagte Anke Hassel, wissenschaftliche Direktorin des WSI, bei der Präsentation des Reports am Montag in Berlin. Gleichzeitig seien die Abstände zwischen hohen und niedrigen Einkommen »spürbar« gewachsen. Das gelte trotz der »guten Konjunktur und der Rekordbeschäftigung«, so Hassel. Obwohl die aktuellsten Daten im Bericht aus dem Jahr 2013 stammten, lasse sich feststellen, dass sich der Trend seither fortgesetzt habe. Es sei daher »höchste Zeit«, politisch gegenzusteuern.

Für den Bericht hat WSI-Verteilungsexpertin Dorothee Spannagel etliche relevante Quellen analysiert, unter anderem Daten aus dem »Sozioökonomischen Panel« (SOEP), einer jährlich wiederholten Befragung von mehr als 10.000 Haushalten. Was Aufstiegschancen betrifft, betrachtete sie die Fünfjahreszeiträume von 1991 bis 1995 sowie von 2009 bis 2013. Das Ergebnis: Insbesondere in Ostdeutschland hat die »sozia­le Mobilität« abgenommen, das heißt es gelingt immer weniger Menschen, aus einer niedrigen Einkommensklasse in eine höhere aufzusteigen. In Ost wie West blieben vor allem Arme und sehr Reiche immer häufiger da, wo sie sind. Im Bundesdurchschnitt schafften es Anfang der 90er noch rund 58 Prozent der Armen, in eine höhere Einkommensgruppe aufzusteigen. Knapp 20 Jahre später gelang das innerhalb von fünf Jahren nur noch 50 Prozent. Damit würden »wesentliche Teile der Bevölkerung« in Deutschland »dauerhaft abgehängt«, stellte Spannagel fest.

Als arm definierte sie all jene, deren persönliches Einkommen um mehr als 60 Prozent unter dem sogenannten Medianeinkommen lag. 2013 entsprach dies jährlich verfügbaren Mitteln inklusive staatlicher Transfers von weniger als 11.758 Euro bzw. unter knapp 980 Euro monatlich. Zur »unteren Mitte« gehören laut Report Menschen mit einem Nettoeinkommen von mehr als 980 bis unter 1.633 Euro monatlich. Reich ist dieser Definition zufolge, wer 200 bis 300 Prozent des Medianeinkommens hat, also 3.266 bis 4.900 Euro monatlich. Alle, die noch mehr erhalten, gelten demnach als »sehr reich«.

Die meisten Journalistennachfragen zielten auf Relativierung der Aussagen: Ob die geringere soziale Mobilität im Osten nicht darauf zurückzuführen sei, dass sich in den 90er Jahren die Situa­tion vieler überdurchschnittlich stark verbessert habe. Oder ob, wer über 60 Prozent des Medianeinkommens verfüge, wirklich arm und nicht eher nur armutsgefährdet sei. Letztere Frage erscheint zumindest mit Blick auf Bewohner vieler Großstädte angesichts der Mietenexplosion als abwegig. Und zur finanziellen Situation in Ostdeutschland verwies die Linke-Abgeordnete Sabine Zimmermann erst in der vergangenen Woche auf die immer noch erheblichen Einkommensunterschiede zwischen »alten« und »neuen« Bundesländern (siehe jW vom 4.10.). Ein Vollzeitbeschäftigter verdiente demnach im Osten nach Daten der Bundesagentur für Arbeit Ende 2015 im Monat durchschnittlich 770 Euro weniger als im Westen.

Bei ihren Empfehlungen an die Politik konzentrierte sich Autorin Spannagel im wesentlichen auf Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen insbesondere von Migrantenkindern. WSI-Direktorin Hassel betonte die Bedeutung eines »höheren Erwerbsvolumens« insbesondere von Frauen, bei denen die Teilzeitquote bekanntlich besonders hoch ist und der Umfang der Berufstätigkeit weit unter europäischem Durchschnitt liegt. Zur Höhe des gesetzlichen Mindestlohns äußerten sich die Wissenschaftlerinnen ebensowenig wie zu Spitzensteuersätzen. Gleichwohl prognostizierten sie auf Nachfrage, die seit Anfang 2015 geltende Lohnuntergrenze werde voraussichtlich nicht wesentlich zur Verringerung des Abstands zwischen Arm und Reich beitragen. Wer in Vollzeit zum ab Januar 2017 auf 8,84 Euro pro Stunde angehobenen Mindestlohn – für den noch immer zahlreiche Ausnahmen für bestimmte Branchen gelten – arbeitet, erhält brutto nur etwas mehr als 1.400 Euro monatlich, dürfte netto also kaum über die Armutsgrenze kommen.