Foto: AP Photo/Tom Gannam

Folgt man der Darstellung von Feature-Autorin Nora Sobich, so wächst sich der massenhafte Gebrauch synthetischer Schmerzmittel in US-amerikanischen Vorstädten zu einem handfesten Problem aus – inzwischen sei sogar von einer regelrechen »Opioid-Krise« die Rede. Über 165.000 Menschen starben von 1999 bis 2014 in den Vereinigten Staaten an einer Überdosis schmerzhemmender Medikamente, unter ihnen als prominentes Opfer der Musiker Prince.

Von der Pharmaindustrie seit Mitte der 1990er Jahre gepushte und teils mit unseriösen Gutachten als nicht suchtgefährdend eingestufte Präparate hätten sich inzwischen als Einstiegsdroge für Heroin etabliert, das derzeit »billiger (ist) als je zuvor« – auch dank Beimischung hochpotenter Schmerzmittel wie Fentanyl. Therapieplätze sind Mangelware, und so wird der Entzug zumeist mit synthetischen Substanzen eingeleitet. Die Industrie freut’s. Allein die Pille Oxycontin soll dem Hersteller Purdue Pharma über 30 Milliarden Dollar in die Kassen gespült haben. (shu)