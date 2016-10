Ungeschützt gegen giftige Chemikalien: Arbeiter in einer Ledergerberei in Kalkutta, 10. Oktober 2013 Foto: EPA/PIYAL ADHIKARY/dpa - Bildfunk

Die Verhältnisse sind katastrophal – auch wenn die meisten Beschäftigten in der Leder- und Schuhherstellung in Indien mittlerweile formal mehr erhalten als den für ihre Region geltenden gesetzlichen Mindestlohn. Der ist allerdings so niedrig, dass er das Überleben der Betroffenen nicht sichert. Eine neue Studie belegt: Arbeiterinnen und Arbeiter der Branche leiden nicht nur unter mieser Bezahlung, sondern auch unter mangelndem oder fehlendem Gesundheitsschutz einschließlich überlangen Arbeitszeiten. Dazu kommen vielfach das faktische Verbot von Gewerkschaften sowie Diskriminierung und Ausbeutung aufgrund des althergebrachten, wenn auch offiziell schon 1949 abgeschafften Kastensystems. Fast alle Beschäftigten in den Schuhfabriken und Gerbereien gehören den niedrigen Kasten oder »anderen sozial marginalisierten Gruppen« an, heißt es in der vergangenen Donnerstag veröffentlichten Untersuchung der Kampagne »Change Your Shoes«. Die 18 in der Initiative zusammengeschlossenen europäischen und asiatischen Organisationen fordern die Global Player unter den Markenunternehmen auf, nicht weiter Profite auf Kosten der Beschäftigten in Indien und anderen Ländern zu machen.

2015 war Indien nach China der zweitgrößte Schuhproduzent der Welt. Mit 2,2 Milliarden Paaren kam fast jedes zehnte von dort. Mehr als eine Million Menschen sind in den Schuhfabriken des Landes beschäftigt und mehr als 2,5 Millionen in der gesamten Lederindustrie. Größter Abnehmer ist mit Fußbekleidung im Wert von 800 Millionen US-Dollar die Bundesrepublik, auf Platz zwei folgen mit 768 Millionen Dollar die Vereinigten Staaten, danach Großbritannien, Italien, Hongkong, Frankreich und Spanien.

Für die Studie wurden 119 Interviews mit Beschäftigten von Schuhfabriken in der Region Agra im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh geführt. Außerdem sprachen die Autoren mit 113 Menschen, die in der Schuh- und Lederherstellung in der Region Ambur im südindischen Tamil Nadu tätig sind. Die Einkünfte der meisten Befragten liegen zwar über dem Mindestlohn, aber die Autoren führen dies darauf zurück, dass fast durchgehend exzessiv Überstunden geleistet werden. Denn viele Beschäftigte werden nach einem Stücklohnsystem bezahlt. Um von ihren Einkünften leben zu können, arbeiten zahlreiche Frauen und Männer zwölf Stunden am Tag und länger. Überstundenzuschläge gibt es ebensowenig wie eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Auch bezahlten Urlaub kennen die meisten Betroffenen nicht.

Nach Angaben der Asia Floor Wage Alliance, der Zusammenschluss von Gewerkschaften und Arbeitsrechtsaktivisten wurde 2005 gegründet, muss ein Arbeiter bzw. eine Arbeiterin in Indien mindestens 18.700 Rupien (251 Euro) pro Monat verdienen, um davon leben zu können. Alle Einkommen der für die Studie Befragten lagen weit darunter. Sie bewegten sich zwischen 1.500 und 12.000 Rupien bzw. 20 und 161 Euro. In Agra verfügte keine der untersuchten Fabriken über eine Gewerkschaft. In Ambur sagten 54 Befragte, in ihrem Betrieb gebe es eine funktionierende Beschäftigtenvertretung, 47 Personen verneinten dies.

die indische Leder- und Schuhbranche unter einer stark schwankenden Nachfrage und unter der immer ausgedehnteren sogenannten Liberalisierung des Welthandels. Den Druck bekommen vor allem die Arbeiterinnen und Arbeiter zu spüren, die meist nur als Tagelöhner angeheuert werden. Ihnen würden immer weniger Rechte zugestanden. Zugleich fehle es ihnen an Beschäftigungsalternativen.

Die Arbeitsbedingungen in der Branche in Süd- und Osteuropa sind kaum besser. Anfang Juli hatte »Change Your Shoes« eine Untersuchung zu den Verhältnissen in Schuhfabriken in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Polen, Mazedonien und der Slowakei veröffentlicht, in der die Verfasser eben dies feststellen mussten. Zum Teil seien die Löhne niedriger als in China. Die Beschäftigten müssten eigentlich das Vier- bis Fünffache verdienen, um von ihrem Einkommen leben zu können. Wie in Indien sei auch in diesen Ländern der »Akkorddruck« so hoch, dass die Arbeiter keine Atemmasken oder Schutzkleidung gegen den Gestank von Leim und das Gift der Chemikalien trügen, weil dies das Arbeitstempo verlangsame.